Toma posesión junta directiva del Colegio Nacional de los Servicios de Policía (Conapol)

Igualmente aclaró que no son un grupo político, ya que no es la aspiración del grupo, sino ser parte de la sociedad civil. Actualmente, CONAPOL está captando la mayoría de integrantes , tanto activos como en condición de reserva de los diferentes estamentos.

“El fin principal es la agremiación, que no estemos dispersos, que no estemos haciendo el papel de golondrinas solas, sino que trabajemos en conjunto como lo hacemos institucionalmente”, expresó Muñoz en Telemetro Reporta.

