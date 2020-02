¡Toma! Modelo Cara Delevingne manda a Justin Bieber a comer pene de toro

¡Santo Cristo! Cara Delevingne contesta con dureza a Justin Bieber, quien en un programa nocturno, dijo: ‘no la conozco lo suficiente’, refiriéndose a la actriz y modelo de Victoria’s Secret.

Justin Bieber sigue siendo protagonista de las últimas horas y no precisamente por recibir elogios. El artista canadiense continúa recibiendo críticas de importantes personalidades estadounidenses y la última en querer hacerlo ha sido la modelo Cara Delevingne, que quiso responder al artista defendiendo a Taylor Swift.

La historia viene de lejos, ya que fue el año pasado cuando la artista estadounidense decidió emprender una ‘guerra’ contra el famoso manager de Justin Bieber, Scooter Braun. En aquel entonces, y con motivo de los derechos de las canciones de ésta, se inició un dilema en el que todo el mundo tuvo que apoyar a uno u otro.

El fuego se reavivó hace unos días, cuando Justin Bieber visitó el programa de James Corden y tuvo que ordenar de más a menos favoritas a las amigas de su esposa. “Kendall, Gigi Hadid y Cara Delevingne”, señaló el canadiense antes de explicar las razones del orden: “No he pasado tanto tiempo con Gigi y no he pasado mucho tiempo con Cara. No tengo nada en contra de ellas”.

Sin embargo, parece que la modelo no quedó contenta con la respuesta y decidió responderle avivando toda la polémica de nuevo: “Si no tienes nada en mi contra, ¿por qué no me desbloqueas? Te quiero, Hailey Bieber, pero debería haberse comido el p*** de toro”.

La publicación, en el perfil de la propia modelo, ha causado auténtica sensación en las últimas horas acumulando más de dos millones de likes. Cara Delevingne ha querido con esta publicación criticar la hipocresía mostrada por la estrella canadiense en estas últimas declaraciones. Además, también lo hizo con una imagen de ambos coincidiendo durante un desfile de Victoria’s Secret cuando guardaban mejor relación.

Relación distante

La relación de ambos se distanció en el momento en que Bieber decidió apoyar a su representante acompañado de su mujer, calificando a éste de “caballero”, algo que la modelo no dudó en criticar también defendiendo a Taylor Swift y cargando duramente contra Justin Bieber al decir que “como hombre casado, deberías apoyar a las mujeres en vez de destrozarlas porque te sientes amenazado”.