toma de temperatura y 2 metros de distancia

Aunque es un evento al aire libre y se puede mantener la distancia, desde la Generalitat argumentaban que el problema era el trayecto hasta allí en transporte público y no tanto la presencia en las gradas. Para minimizar riesgos han establecido un pequeño protocolo sanitario que tendrán que seguir esos 1.000 espectadores con entrada para el domingo. Unas medidas justas, pero esperan que suficientes pese a que no exigen test PCR o de antígenos , algo que estuvo encima de la mesa como propuesta inicial.

Las bulliciosas gradas de Montmeló no estarán llenas de aficionados para evitar convertirse en un foco de contagios de Covid , en un momento en el que la región catalana no está mostrando buenos datos con respecto a otras comunidades.

