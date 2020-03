Tom Hanks tiene coronavirus, sus hijos tranquilizan a los fanáticos

“Buenos días a todos. Sí, es verdad, mis padres contrajeron coronavirus. Loco ”, dijo. “Ambos están en Australia en este momento porque mi papá estaba filmando una película allí. Acabo de hablar por teléfono con ellos. Los dos están bien. Ni siquiera están tan enfermos . No están preocupados por eso. No están tropezando, pero obviamente están tomando las precauciones de salud necesarias, no creo que sea algo de lo que preocuparse demasiado. Agradezco la preocupación de todos y los buenos deseos. Creo que todo va a estar bien. Lo aprecio. Todos se mantengan a salvo allá afuera. Mucho amor’’, señaló.

Añadió: “ A pesar de que estoy en Los Ángeles y no los he visto en más de 3 semanas , hemos estado en contacto constante y estoy seguro de que se recuperarán por completo”.

“Estamos muy agradecidos por el gran apoyo de todos”, tuiteó la ex estrella de Life In Pieces, Colin Hanks. “Mis padres están recibiendo una a tención excelente en Australia y les está yendo bien (y de buen humor) dadas las circunstancias”, escribió.

You May Also Like