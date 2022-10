Tom Brady y Gisele Bündchen contratan abogados matrimoniales para el divorcio

De todas formas, insiste la fuente, no es solo que Bündchen sintiese ninguneada su opinión dentro de la familia. “Al igual que con muchos matrimonios, no ha sido únicamente una cosa. Gisele había dejado claro que le preocupaba que Tom volviese a jugar al fútbol americano y que habían tenido muchas conversaciones al respecto. Sin embargo, han tenido una serie de discusiones explosivas en los últimos años y esta vez parece que no hay vuelta atrás”, ha declarado.

Se refiere a que desde hace un mes aproximadamente la pareja vive separada, cada uno en una de las casas que tienen (él en Florida; ella en Costa Rica), y todo por el regreso del quaterback a los terrenos de juego, algo que no meditó con su esposa y que la supermodelo brasileña hizo público explicando los sacrificios que ella había hecho por su familia y su marido no.

