Tom Brady se burla de sí mismo al momento de felicitar a LeBron James

Un grande festeja a otro grande y de paso nos hace reír

TAMPA, Fla. – En un tuit de felicitación a Lebron James de Los Angels Lakers por su cuarto título de la NBA y el premio a Jugador Más Valioso de las Finales, el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, logró:

El cuerpo de Tom Brady y el rostro de LeBron James, trabajo del mariscal de Tampa Bay. @TomBrady

Burlarse de su error en cuarto down el jueves por la noche.

Responder al receptor abierto de los Pittsburgh Steelers Chase Claypool quien lo troleó el domingo

Mostrar sus habilidades en el Photoshop

Recordarnos a todos que, en medio de la celebración de la grandeza de James, él también tiene cuatro premios a JMV de un Super Bowl y seis anillos.

Congrats to my brother @KingJames on winning his 4th championship. Not bad for a washed up old guy! pic.twitter.com/mm0fylMbS7 — Tom Brady (@TomBrady) October 12, 2020

Veamos porque esto fue una buena jugada:

El jueves por la noche contra los Chicago Bears, en el primer juego de Brady de horario estelar como Buccaneer, y perdiendo 20-19, Brady al parecer perdió de vista en qué down estaba. Luego de que el ala cerrada Cam Brate no pudiese completar un pase en cuarta jugada, y la ofensiva de los Bears regresara al campo, desconcertado Brady se volvió hacia un oficial y le mostró cuatro dedos.

Después del juego se le preguntó dos veces a Brady si sabía que era el cuarto down, y si bien nunca respondió directamente la pregunta, admitió de que estaban contrarreloj y “sabía que teníamos que ganar tiempo, así que debía pensar más en el primero y diez que en ganar ese pedazo de tiempo”, dijo.

Naturalmente se hizo meme, con bromas sobre su mudanza a Florida y “tener ese momento”.

There’s a TB12 joke here somewhere about Brady not knowing the downs. — Jimmy Traina (@JimmyTraina) October 9, 2020

Not the first guy to move down to Florida after a long great career and have a senior moment. pic.twitter.com/cD6PKQjMEw — Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) October 9, 2020

Avanzando al domingo, el receptor abierto de los Pittsburgh Steelers, Chase Claypool, tuvo una épica actuación con cuatro anotaciones. Para celebrar, mostró cuatro dedos con una mirada desconcertada y tuiteó una foto sin subtítulos para conmemorar el logro.

Luego, por supuesto, el domingo por la noche, James logró 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias en el sexto juego para derrotar al Miami Heat 106-93, y sobrepasar a Shaquille O’Neal, Tim Duncan y Magic Johnson para ser el segundo jugador con más MVP’s en las Finales de la NBA (Michel Jordan tiene seis). Y como Brady, James, a los 35 años, sigue escuchando que es “viejo”.

Getty

Así que Brady hizo el tuit, con el rostro de James en su cuerpo y los cuatro dedos. “Felicidades a mi hermano KingJames por ganar su cuarto campeonato. Nada mal para un viejo!”, señaló Brady.

Luego del incidente de Brady el jueves por la noche –que lo llevó a la banca enojado y repetidamente arrogar su casco al piso—es bueno ver que Brady no solo ha dejado atrás el momento, sino que se puede reír de sí mismo.