Toluca va contra la historia para remontar a Tuzos en la Final A2022Mediotiempo

Solo el Santos vs Gallos del Clausura 2015 tuvo una desventaja tan brutal en un juego de Ida (fue 5-0) en la historia profesional de la Liga MX. Gallos ganó la Vuelta (3-0), pero no pudo igualar el marcador, en el único antecedente con 5 goles en contra de un juego de Ida.

