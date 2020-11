Tolerancia, una exigencia en extinción

A pesar de que ser intolerante no es penalizado jurídicamente, si hay repercusiones sociales, incluso directas sobre quien no lo es. Por principio de empatías, si no lo eres, los demás tampoco lo serán contigo; es suficiente karma.

Por lo tanto, hoy no usaremos la RAE para su definición, más bien usaremos la propia Declaración de Principios sobre la Tolerancia que en su artículo 1.1. a la letra dice: “la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No sólo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz” (Paris, 1995).

