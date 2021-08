Tokyo 2020 Live: Juegos Olmpicos, en vivo hoy 31 de julio: Medallas, competencias, resultados y horarios para este sbado, ltimas noticias

Tras salvar un punto de partido en el tie break del segundo set, Djokovic lanz su raqueta ms all de la fila cinco de la grada, sin pblico por las restricciones contra el coronavirus, cuando no pudo llegar a una volea de Carreo Busta que cerr un largo peloteo en el primer juego del ltimo set.

“Simplemente no cumpl ni ayer ni hoy. El nivel del tenis baj. Tambin debido al agotamiento, mental y fsico”, dijo Djokovic. “Lo di todo, lo que me quedaba en el tanque – que no era mucho”.

You May Also Like