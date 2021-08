Tokyo 2020 Live: Juegos Olmpicos, en vivo hoy 3 de agosto: Medallas, competencias, resultados y horarios para este lunes, ltimas noticias

os fanticos de la mecnica cuntica (o de los Avengers) sustentaran la teora de que, en una lnea de tiempo alternativa, Espaa tendra uno o ms oros olmpicos en baloncesto. El problema es que en la realidad que vivimos, se han enfrentado en los ltimos cinco Juegos Olmpicos a Estados Unidos en las rondas de eliminacin y, si bien han sostenido duelos memorables, no han estrenado el casillero de victorias, perdiendo 95-81 en los cuartos de Tokyo 2020, en lo que podra ser el ltimo partido de los Gasol, Llull, Rudy y varios que estuvieron en ese puado de derrotas. Penitencia de los dioses del baloncesto, ya que siempre se relacionar al mejor equipo de la historia con los Juegos de Barcelona.

La alemana Malaika Mihambo es nueva campeona olmpica al imponerse en la final de salto de longitud en los Juegos Olmpicos de Tokyo 2020. La plata fue para la estadounidense Brittney Reese y el bronce para la nigeriana Ese Brume.

La seleccin femenina de los Estados Unidos confirm la noche de este lunes que la guardameta Alyssa Naeher no podr ser parte del juego por el bronce de Tokyo 2020 al sufrir una hiperextensin en la rodilla derecha y una contusin sea.

Cuba gan una sorpresiva medalla de oro en los 1.000 metros de canoa doble al superar el martes a China y Alemania.

Alemania haba ganado el evento en cinco de los ltimos siete Juegos Olmpicos, y Sebastian Brendel haba estado en la embarcacin alemana para las preseas doradas de 2012 y 2016.

Tal como se esperaba en estos Juegos Olmpicos de Tokyo 2020, Rommel Pacheco, uno de los atletas ms importantes de la delegacin mexicana cumpli con las expectativas y se clasific a la final del trampoln de tres metros de esta justa veraniega, la cual inicia a las 02:00 ET.

El velocista noruego Karsten Warholm acaba de hacer historia en la final de los 400m vallas y rompi su propio rcord mundial para colgarse el oro en los Juegos Olmpicos de Tokyo 2020 al marcar un tiempo de 45.94.

Luka Doncic no tuvo su mejor partido, pero an as estuvo a solo dos rebotes de la triple decena (20-8-11) y encontr en Zoran Dragic (27 puntos) su mejor socio para que Eslovenia sea el primer semifinalista de Tokyo 2020 tras vencer 94-70 a Alemania.

La mexicana Paola Morn tiene su boleto para las semifinales de los 400 metros libres, tras culminar en el tercer lugar de la quinta eliminatoria, dejando gratas impresiones en el Estadio Olmpico de Tokyo.

La colombiana Mariana Pajn, que acaba de ganar la medalla de plata en los Olmpicos de Tokyo 2020, asegur este lunes que los deportistas “no son robots”, al tiempo que pidi apoyo para los atletas que estn compitiendo en alto nivel y los que se estn formando.

“Somos humanos, no somos robots, tenemos sentimientos. Uno ya conoce el camino y es sacarlo adelante, el mayor fracaso es no intentarlo”, dijo Pajn en una rueda de prensa en Bogot tras llegar de Japn.

“Los 16 metros es una meta muy presente en mi vida, y ya me qued bastante cerca”, afirm. “Cada da pienso que lo tengo bien fiado, y que se hace ms latente”, declar este lunes la medallista olmpica Yulimar Rojas al ser cuestionada sobre su siguiente objetivo.

Tras la obtencin de cinco medallas de oro en los Juegos Olmpicos de Tokyo 2020, el estadounidense Caeleb Dressel habl sobre la presin que sinti en la alberca olmpica al ser el mximo favorito para ganar en diversas categoras, adems de llegar como el ‘heredero’ de Michael Phelps.

“Soy muy consciente de que est ah, la presin est bien. Estoy bien con ella siempre que pueda lidiar con el estrs y eso al final depende de m”, expres el nuevo monarca de la alberca olmpica.

No es sorpresa que Eslovenia se encuentre en los cuartos de final del bsquetbol en los Juegos Olmpicos de Tokyo 2020 con paso perfecto, y es que la figura de Luka Doncic ha influido de una gran manera en esta justa veraniega, que de hecho, es la primera para la escuadra europea en toda su historia y para la joven sper estrella de los Dallas Mavericks. Hoy, ellos sern los encargados de poner en marcha esta estancia en busca de seguir haciendo historia frente a una Alemania, que no ha demostrado mucho en el torneo.

El invicto @luka7doncic! Luka Magic tiene un rcord de 16-0 con la Seleccin de Eslovenia. Conseguir un nuevo triunfo esta noche en los cuartos de final de #Tokyo2020? pic.twitter.com/ZtTi3L4OCd ? NBA MXICO (@NBAMEX) August 2, 2021

Dos velocistas de 18 aos de Namibia volvieron a traer la atencin a los Juegos Olmpicos sobre el problema de la testosterona en el atletismo cuando el lunes se abrieron camino a la final de los 200 metros femenil en Tokio, semanas despus de que les prohibieron competir en los 400 metros.

Una de ellas, Christine Mboma, bati en dos ocasiones el rcord mundial sub-20 en un lapso de ocho horas en el Estadio Olmpico para enfilarse a la final de los 200 metros.

Mboma y su compaera Beatrice Masilingi no tienen permitido participar en los 400 metros -su mejor distancia- despus de que las pruebas que orden World Ahtletics, el rgano que regula el atletismo a nivel mundial, encontraron que tienen un alto nivel natural de testosterona. Esto quiere decir que se les aplic el mismo reglamento que a la campeona olmpica Caster Semenya de Sudfrica en los 800 metros.

Adems de las eliminatorias del ftbol, baloncesto y bisbol, hoy es un da de las ltimas medallas en la gimnasia, hay actividad en el atletismo, ciclismo de pista, canotaje, vela, boxeo, lucha y clavados

Atletismo – Salto de longitud femenino, 21:50 ET Canotaje – K1 femenino 200 metros, 22:37 ET Canotaje – C2 masculino 1000 metros, 22:53 ET Boxeo – Peso pluma masculino, 22:30 ET (semifinal 1) Boxeo – Peso pesado masculino, 23:03 ET (semifinal 1) Vela – 49er FX skiff femenino, 23:33 ET Atletismo – 400 metros vallas masculino, 23:20 ET Canotaje – K1 individual masculino 1000 metros, 23:20 ET Canotaje – K2 femenino 500 metros, 23:46 ET Boxeo – Peso pluma femenino, 00:05 AM ET Vela – 49er FX skiff masculino, 00:33 AM ET Vela – Finn masculino 1:33 AM ET Clavados – Trampoln 3 metros masculino, 2:00 AM ET Vela – Nacra 17 multicasco mixto 2:33 AM ET Gimnasia artstica – Barras paralelas masculino, 4:00 AM ET Gimnasia artstica – Viga femenino, 4:50 AM ET Gimnasia artstica – Barra masculino, 5:39 AM ET Ciclismo de pista – Persecucin femenina, 4:12 AM ET Ciclismo de pista – Persecucin masculina, 4:41 AM ET Boxeo – Peso pluma masculino, 5:18 AM ET (semifinal 2) Boxeo – Peso pesado masculino, 6:05 AM ET (semifinal 2) Atletismo – Salto con prtiga masculino, 6:20 AM ET Lucha grecorromana – masculino 77 kg, 6:30 AM ET Lucha grecorromana – masculino 97 kg, 6:30 AM ET Lucha libre – femenina 68 kg, 7:55 AM ET Halterofilia – masculino 109 kg, 6:50 AM ET Atletismo – Lanzamiento de martillo, 7:35 AM ET Atletismo – 800 metros femenino, 8:25 AM ET Atletismo – 200 metros femenino, 8:50 AM ET

Esta jornada inician las fases de eliminacin directa en el baloncesto masculino de Tokyo 2020. Cuartos de final, cuatro partidos entre la noche y la madrugada para definir a los semifinalistas.

Eslovenia vs Alemania y Francia vs Italia por una parte del cuadro, por la otra Estados Unidos vs Espaa y Australia vs Argentina.

Conoce los horarios y cmo seguir los partidos en esta nota.

La mejor gimnasta de la historia estar de regreso en el Da 11 de Tokyo 2020. Tras bajarse de las finales de cinco eventos, haba la posibilidad de que Biles no volviera a participar en los Juegos, pero ha decidido estar en la final de viga esta noche.

Ya es martes en Japn y eso significa que arranca el Da 11 de los Juegos Olmpicos. La natacin ya es cosa del pasado y hoy termina la actividad de la gimnasia artstica, pero el enfoque se pone principalmente en los deportes de conjunto.

Arrancan las fases definitivas del baloncesto. Los cuartos de final, con un partido que se ha convertido en un ‘Clsico’ del olimpismo: Espaa contra el Dream Team de Estados Unidos. Fue final en 2008 y 2012, adems de una semifinal en Rio 2016, y ahora se ven en la ronda de ocho equipos.

Tambin juega Luka Doncic, pero en la madrugada en occidente, la mirada pasa al ftbol, ya que se juegan las semifinales, que incluyen la reedicin de la final de Londres 20212 entre Brasil y Mxico, mientras que Espaa y la anfitriona Japn se juegan el otro pase por la medalla del oro.

Adems, el atletismo sigue y tenemos el regreso de una de las mximas figuras, Simone Biles, quien luchar contra los ‘twisties‘ para estar en la final de viga.

Un da que promete mucha actividad y que viviremos de inicio a fin en directo en MARCA Claro.