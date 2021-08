Tokyo 2020 Live: Juegos Olmpicos, en vivo hoy 1 de agosto: Medallas, competencias, resultados y horarios para este domingo, ltimas noticias

Saki Hayashi anot 23 puntos y Japn presumi una excelente velada ofensiva para avanzar a cuartos de final del torneo femenino de baloncesto con un abultado triunfo el lunes 102-83 sobre Nigeria en el ltimo duelo de la fase de grupos para ambos conjuntos.

Mnica Puig tiene compaa como ganadora del oro olmpico para Puerto Rico. Jasmine Camacho-Quinn hizo historia en el Da 10 de Tokyo 2020 al ganar la final de los 100 metros vallas femenino.

Camacho-Quinn domin desde el inicio. Tuvo el segundo mejor tiempo de reaccin, pas sin problemas todas las vallas y par el cronmetro en 12.37. La estadounidense Kendra Harrison fue plata con 12.52 y la jamaicana Megan Tapper complet el podio 100% americano.

Jasmine Camacho-Quinn wins gold for Puerto Rico! @TeamUSA s @Ken_AYE_ claims the silver in the womens 100m hurdles. #TokyoOlympics

Los saltadores cubanos Juan Miguel Echevarra y Maykel Masso lograron imponerse en la prueba de salto de longitud y se llevan la plata y el bronce respectivamente al quedar solo detrs del griego Miltiadis Tentglou.

La mexicana Laura Galvn qued fuera de los Juegos Olmpicos de Tokyo 2020 al finalizar en el lugar 12 del primer heat en el clasificatorio de los 1,500 metros planos con un tiempo de 4:08.1.

En el primer hit eliminatorio de los 1,500 metros de la rama femenina, Hassan se vio involucrada en una cada con la keniana Edina Jebitok. Pareca todo perdido, porque fue en la primera curva de la ltima vuelta… menos de 400 metros para reponerse, pero lo hizo.

La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouskaya dijo que fue llevada al aeropuerto en contra de sus deseos para abordar un vuelo de regreso a casa despus de que se quej pblicamente de los entrenadores.

Alexander Zverev hizo historia al ganar medalla de oro en el tenis individual, ya que se convirti en el primer alemn en volver a hacerlo desde que Steffi Graf lo obtuviera en los Juegos Olmpicos de Seul 1988.

Con un mensaje a travs de su cuenta oficial de Twitter, la nadadora Katie Ledecky agradeci todo el apoyo y presumi sus medallas: “Gracias, Tokio, y gracias a todos por el tremendo apoyo esta semana y a lo largo de los aos! Podra escucharlos a todos!”.

Thank you, Tokyo, and thank you all for the tremendous support this week and over the years! I could hear you all!

Bringing 2 Golds, 2 Silvers, and countless memories back to the USA pic.twitter.com/XpXx7oDELQ

? Katie Ledecky (@katieledecky) July 31, 2021