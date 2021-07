Tokio: Naomi Osaka queda eliminada en tercera ronda de los Juegos Olímpicos

“Siento que mi actitud no fue tan buena porque realmente no sé cómo hacer frente a esa presión, así que esto es lo mejor que pude haber hecho en esta situación”.

“Definitivamente siento que hubo mucha presión “, dijo Osaka tras la derrota.”Creo que es quizás porque no he jugado en Juegos Olímpicos antes y para el primer año fue demasiado”.

