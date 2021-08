Tokio 2020: Si China tiene más medallas de oro que EE. UU., ¿por qué medios americanos no lo ponen adelante?

así reporta hoy The New York Times el medallero olÍmpico, poniendo por delante a Estados Unidos que China. Foto: captura de web.

La Organización de Tokio 2020 presenta a China como el país que lidera el medallero olímpico con 38 distinciones de oro, 31 de plata y 18 de bronce. No obstante, NBC y The New York Times pusieron a Estados Unidos en el primer lugar tras poseer 36 de oro, 39 de plata y 33 de bronce.

