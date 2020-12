Tokio 2020 reporta un aumento de costos de 22%

“El COI y el comité organizador quieren que el presupuesto público parezca lo menor posible no sólo para protegerse de críticas públicas, sino también para no desalentar a futuras candidatas a sedes”, dijo Franz Waldenberger, director del Instituto Alemán para Estudios Japoneses en Tokio, en un estudio reciente de los costos olímpicos.

You May Also Like