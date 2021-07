Tokio 2020 En Vivo: México vs. Corea del Sur minuto a minuto por un pase a la semifinal del futbol olímpico

Diego Laínez, del Betis, deslumbró en el debut y ganaron 4-1 a Francia, pero no pudieron con Japón (1-2) y ganaron en la última jornada a Sudáfrica (0-3) para meterse en cuartos. La Tri tendrá delante a una Corea del Sur que en su grupo salió a no especular. diez goles anotados en dos partidos -perdieron 1-0 contra Nueva Zelanda-. México marcó ocho, por lo que el día que tengan los atacantes será clave para ver quién pasa a las semifinales.

