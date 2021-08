Tokio 2020: el reflejo de nuestro deporte

Al inicio de sus mandatos al frente de las federaciones, se plantean la idea de devolverle el interés y la pasión al pueblo panameño por el deporte, pero con su accionar terminan provocando exactamente lo contrario y alejando aún más al aficionado de los estadios y coliseos. Surgen también las infaltables promesas para modernizar el deporte, para incursionar el deporte en las escuelas y hacer que la juventud los practique, para enfocarse en las categorías menores y reforzarlas económicamente, pero no es más que la misma politiquería de siempre, pues solo piensan en sus intereses personales. Y precisamente es ahí en donde radica el principal problema, en abandonar a la niñez interesada en practicar deportes y no destinar los recursos necesarios para facilitar que el semillero se involucre activamente en la práctica deportiva.

You May Also Like