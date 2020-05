Todos tus conocidos comenzaron a utilizar Netflix

En cambio, Netflix se ha visto beneficiado. No tiene programas deportivos. No tiene comerciales. Tampoco necesita salas de cine… en general. Los estudios de Hollywood han cambiado de rumbo y han decidido lanzar películas en servicios de emisión en continuo para poder llegar a su audiencia. El 21 de abril, Netflix anunció que había adquirido los derechos de “Enola Holmes”, una cinta de época situada en el universo de Sherlock Holmes en la que aparece Millie Bobbie Brown, la estrella del éxito de Netflix “Stranger Things”. Legendary Entertainment, el estudio que produjo la película, en un principio consideró realizar el lanzamiento en salas de cine.

No ha sido una época fácil para la industria en su conjunto. Las redes de cable y transmisión televisiva perdieron sus programas más importantes: los deportivos. Los anunciantes han recortado su gasto en televisión hasta 12.000 millones de dólares , según la compañía de investigación eMarketer. Los estudios cinematográficos, por su parte, no han podido vender boletos desde que se dio la orden de permanecer en casa.

