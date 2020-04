“Todos nos mantenemos bastante distanciados”

De los once meses que llevan en España, los primeros nueve los pasaron en el hospital. El trasplante de julio no prosperó y tuvo que realizarse una segunda intervención en agosto. Con solo tres años, el donante fue el tercero de los hermanos, que también pasó por una situación muy delicada: “Necesitó transfusiones y estuvo en tratamiento bastante tiempo. Ahora tiene parada la medicación porque sus valores son normales, pero si bajan tendrá que volver a tomarla”.

Esta familia aterrizó en Madrid en mayo del año pasado, dejando atrás un país desde el que llegaban noticias de la muerte de varios menores con cáncer por falta de tratamiento. Pese a las adversidades, ellos habían conseguido hasta ese momento hacer frente a la enfermedad que en febrero de 2016 les golpeó con dureza. Pero la salud del pequeño empeoró y se hizo imprescindible una médula nueva. “El comité de trasplantes nos dijo que allí no lo podían operar, que era un caso de gran complejidad y que no podían garantizarle la vida”, recuerda esta madre, que interpuso decenas de denuncias por violación de los derechos fundamentales de su hijo .

