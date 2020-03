“Todos nos infectaremos, aunque sea de forma leve”

Además, ha querido derribar la creencia que se ha extendido con el uso de las mascarillas , de las que ha asegurado que no son realmente eficientes, ya que “un virus es aun más pequeño que una bacteria” y sus filtros no son suficientes para detenerlo. “Ahora personas que tengan un catarro si llevan mascarilla secretarán menos y sí será más eficaz, pero que la lleve la población sana no tiene mucho sentido “, ha explicado.

Adolfo García Sastre, director del Instituto Global de Salud y Patógenos Emergentes en el Hospital Mount Sinai de Nueva York, donde actualmente investiga una vacuna contra el coronavirusCovid-19, ha asegurado en una entrevista para El Norte de Castilla, que “es fácil que tarde o temprano seas infectado” pero lo más probable es “que tengas una enfermedad leve “, y ha llamado a la calma explicando que “si no estás dentro de los grupos de riesgo no debes preocuparte” y ha destacado la importancia de tomar “cualquier tipo de precauciones como lavarse las manos”.

