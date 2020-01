Todos los políticos que irán a la gala de los Premios Goya 2020

Tampoco es la primera vez que Pedro Sánchez acude a la entrega de los premios más importantes del cine español: ya asistió en 2016 como líder de la oposición ; no acudió en 2017 —cuando el PSOE estaba dirigido por una gestora—; y volvió en 2018 , tras haber sido reelegido como secretario general en mayo de 2017. Sin embargo, no acudió en la edición de 2019 , meses después de tomar posesión como presidente de Gobierno tras la moción de censura a Rajoy.

