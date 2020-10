todos los indicadores para aplicar restricciones (y las zonas españolas que los superan)

En el país, son los diferentes estados quienes tienen la competencia sobre si decretar o no confinamientos, pero desde mayo rige una estrategia común en todo el territorio denominada “freno de emergencia”. Bajo este plan, si una región registra una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días durante una semana se deben aplicar restricciones, lo que no es óbice para que incluso en niveles más bajos se estén implantando.

Esta nueva estrategia adoptada por el Ejecutivo va en la línea de otros planes basados en umbrales epidemiológicos que ya rigen en varios países desarrollados del mundo . Los enfoques adoptados por los diferentes Gobiernos se podrían clasificar a grandes rasgos en dos grupos, según recoge la publicación médica The Lancet: el de aquellos países que deciden si reimponer restricciones o no en base a umbrales epidemiológicos específicos (como pueden ser un determinado número de tasa de reproducción R o de incidencia acumulada) y aquellos donde “ los políticos, basados en el consejo de los expertos , deciden cuándo y qué restricciones relajar pero sin un criterio explícito y público”.

