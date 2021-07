“Todos los gobiernos tienen gastos secretos, incluyendo este”, expresidente Cristiani a comisión especial que investiga de sobresueldos

Asimismo, Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN, agregó que ante la falta de “garantía de la imparcialidad al no incluir a funcionarios del actual Gobierno”, dicho partido no participaría en la conformación de la comisión especial.

Ante la conformación de la comisión especial, que fue juramentada hace una semana, el jefe de fracción del partido ARENA, René Portillo Cuadra, afirmó que “cuando ellos (Gobierno) no aceptan investigar las plazas ad honorem que también ha recibido sobresueldos, lo que nos parece es que quieren buscar venganza, atacar a la oposición, a los que ya fueron gobierno, pero no quieren atacar su propia corrupción”.

Asimismo, el expresidente señaló que los diputados de la comisión tienen criterio adelantado, a la vez que hizo énfasis en que se han dedicado a acusar lejos de investigar y limitarse a las funciones de la comisión. “Deben investigar a todos los gobiernos, no solo los pasados”, afirmó, y además dijo: “si de verdad quieren resolver los problemas de país deberían ver hacia adelante, no hacia atrás”.

No obstante, Cristiani señaló que dichos gastos no pueden revelarse debido a que tienen carácter de reserva, por lo que citó el literal C del Art. 31 de la Ley del Servicio Civil donde se establece que es deber de los funcionarios y y empleados públicos “guardar la reserva y discreción necesarias en los asuntos de que tengan conocimiento por razón de su cargo o empleo, aún después de haber cesado en el desempeño de ello”.

