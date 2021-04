“Todos los estudios coinciden en que la ansiedad es más frecuente en personas con autismo”

Desde el conocimiento de los períodos críticos para el desarrollo de la ansiedad, así como de los factores que la desencadenan y de las habilidades que les hacen más fuertes ante la ansiedad, se pueden poner en marcha intervenciones preventivas para que, al menos en algunos casos, los síntomas de ansiedad que aparecen en la primera infancia no se instalen en su memoria emocional y no evolucionen hacia auténticos trastornos de ansiedad que les incapacitan y bloquean en etapas posteriores.

En el caso de las adolescentes y las jóvenes con autismo hay dos aspectos que aparecen vinculados a altos niveles de ansiedad y malestar emocional. El primero de ellos está relacionado con que muchas de ellas no han sido diagnosticadas o han recibido el diagnóstico de forma tardía. Ello provoca que se tengan que enfrentar a sus dificultades sin contar con los apoyos necesarios. El segundo aspecto es que el fenotipo autista femenino se caracteriza por una mayor motivación social. Las niñas y las jóvenes con autismo desean ser incluidas en los grupos sociales y, con frecuencia, sufren rechazo. Ello les lleva a desarrollar conductas de enmascaramiento. El esfuerzo de tener que estar representando continuamente un personaje que no coincide con lo que realmente son y sienten tiene un gran impacto sobre su salud emocional.

