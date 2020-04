Todos los estados de EE.UU. bajo declaración de desastre por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia de Estados Unidos, los 50 estados se encuentran bajo declaración de desastre federal de simultáneamente. Esto luego que el presidente, Donald Trump concediera una declaración de desastre para el estado de Wyoming, tras el brote de coronavirus que afecta la nación.

Estados Unidos, el país más afectado por el COVID-19 en cuanto al número de casos positivos, así como de víctimas mortales sobrepasó a Italia, reportando sobre 20,000 fallecimientos.

“Por primera vez en la historia hay una Declaración Presidencial de Desastres totalmente firmada para los 50 Estados. ¡Estamos ganando, y ganaremos, la guerra contra el enemigo invisible!”, expresó Trump en Twitter.

For the first time in history there is a fully signed Presidential Disaster Declaration for all 50 States. We are winning, and will win, the war on the Invisible Enemy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2020