Desde algunos sectores del gobierno se ha querido levantar la moral del ciudadano partir de un discurso aglutinante de cooperación, responsabilidad compartida y lucha mutua para relanzar la nación. Es en este ámbito de ideas que la gobernadora de Panamá realmente da en el blanco a la hora de mencionar una de las más grandes falacias que se nos ha hecho creer como sociedad; que “Todos estamos en el mismo barco”.

Ciertamente todos vamos en el mismo barco, pero como en el Titanic, no en la misma clase. Esto no es una analogía de la crisis, sino de la realidad social de los últimos años. Una sociedad profundamente desigual en todos los aspectos como la nuestra, no puede darse el lujo de juguetear con la ilusión de igualdad personal que la constitución predica. Este barco empezó a hacer agua tiempo atrás, y si los de arriba no se han dado cuenta, es porque están ocupados oyendo a los violinistas mientras nos hundimos.

La realidad, por cruel que sea, es insalvable. No importan los mensajes de optimismo, ni las campañas millonarias para lavar la cara de instituciones corruptas. El sistema, que a los ojos de muchos ya había colapsado, encuentra su punto de inflexión en esta pandemia. Sencillamente es insostenible para un sistema democrático, capitalista y liberal, una situación de inequidad y corrupción tan profunda que resquebraja los principios de libertad y progreso sobre los que se erigió esta nación.

Con un desempleo cercano al 18%, un déficit fiscal de 4 mil millones y un PIB que al segundo trimestre cierra contraído un 20%, es innecesario recordarnos en que barco viajamos. Somos los de abajo los primeros en sentir los golpes y quienes más tardan en reponerse de ellos. Somos quienes se ahogan primero y los últimos en ser rescatados, no en vano el gobierno pagó a los bancos antes que a los ciudadanos.

Nunca en lo que va del Siglo XXI la quinta frontera se había manifestado tan claramente. Con 2 mil casos diarios de Covid-19 en promedio, las comarcas en franca pobreza y la educación estancada, no hay pacto que funcione. Sin un verdadero compromiso para rescatar los valores materiales y morales de esta nación, me temo que estamos perdiendo el tiempo de manera cómplice.

Estamos todos en el mismo barco. No viajamos igual, ni podemos aspirar a lo mismo. Pero por favor, no apelen a nosotros solo cuando la nave se está hundiendo. Si es que la bonanza y los buenos tiempos de este país no han acabado ya, y si como parece, el destino de todos los tripulantes está entrelazado para bien o para mal, entonces que el progreso sea para todos los panameños donde, como y cuando vivan. Que sea de todos, como las crisis.

El autor es abogado