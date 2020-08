TodoPanamá repartirá 26,000 mascarillas y pantallas faciales

El movimiento TodoPanamá anunció que el próximo viernes 28 de agosto hará entrega masiva de un total de 26,000 mascarillas y pantallas faciales en las estaciones de Metro de Albrook, 5 de mayo, San Miguelito, El Crisol y Pedregal entre las 6:30 a.m. y 9:00 a.m.

