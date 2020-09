Todo tiene su momento | La Prensa Panamá

La pandemia ha despertado conversaciones duras en el mismo Davos donde se ha discutido la urgente necesidad de un “reseteo” del sistema con un enfoque más humano, con un respeto por los recursos limitados del planeta pero, por encima de todo, que esa devoción por crear riquezas no conduzca a la injusticia social que se traduzca en insostenibles modelos de vida. Tenemos una extraña oportunidad que ha costado luto y dolor en un país de apenas 4 millones de habitantes donde muchos se han dedicado a criticar confinamiento o falta de transparencia en el manejo de fondos producto de deuda desde la comodidad que da el aire acondicionado y un refrigerador con comida desconociendo el hacinamiento, el cierre de negocios o la desesperanza de la plaza de trabajo que ya no está, ni va a estar. El crecimiento del producto interno bruto al cual estábamos acostumbrados desaparece este y seguramente el próximo año. Es el perfecto escenario para cuestionar a Friedman, cuestionarlo todo porque no hay nada descifrado cuando las injusticias prevalecen y los recursos para crear auténtico bienestar son mal administrados. Todo tiene su momento. El momento de cambiar es ahora.

You May Also Like