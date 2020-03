Todo sobre la moratoria de las hipotecas por el coronavirus: ¿cómo la pido, dónde la solicito y que documentos presento?

2. Que los ingresos de la unidad familiar no superen los 1.612,52 euros (es decir, que no superen en tres veces el IPREM mensual, fijado en 537,84 €). La presencia de hijos o de personas de más de 65 años en la unidad familiar permite ampliar ese techo en 53,74 euros por cada uno. Igualmente, el umbral aumenta en casos de discapacidad, dependencia o enfermedad incapacitante acreditable.

He aquí el quid de la cuestión. El decreto dice, literalmente, que podrán beneficiarse de la moratoria quienes padezcan “extraordinarias dificultades para atender su pago como como consecuencia de la crisis del covid-19”. Ahora bien, ¿cómo se puede acreditar esta situación? Para ello, la norma establece cuatro supuestos de “vulnerabilidad económica”, pero -y ahí está la clave- no aclara si se deben cumplir todos o es suficiente con uno de ellos. Estas condiciones son:

