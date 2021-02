“Todo me huele a quemado y a gasolina”

En el Hospital Clínic de Barcelona hay una unidad del olfato que dirige Joaquín Mullol. Según Mullol, un 70% de las personas que han pasado la covid-19 sufren pérdida de olfato y un 20% de ellos no vuelve a recuperarlo. Cada día atiende a pacientes como Cristina. Ella pasó el COVID en marzo y desde entonces no huele nada, es más, todo le huele a quemado o a gasolina. Una situación muy desagradable que está convirtiendo su vida en una auténtica pesadilla.

