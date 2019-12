Todo lo sólido se desvanece en el aire

Mi vocación especulativa me hace reflexionar sobre el capítulo panameño del bochinche de “Lula” . Siempre me llamó la atención que Joao Santana, la eminencia gris de las campañas electorales de la izquierda latinoamericana, incluyendo a algunos de los gobiernos más duros, fuera el asesor de Cambio Democrático, un partido político al cual se le puede acusar de cualquier cosa menos de pertenecer a la izquierda de la región. Irónicamente, J.J. Rendón, el experto venezolano favorito de las derechas, fue uno de los asesores del PRD de la avenida México. Este tutti frutti solo lo puede explicar la mano peluda del Partido de los Trabajadores brasileños y una constructora con nombre propio, y jefe enchirolado.

