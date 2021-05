todo lo que se sabe sobre la nueva cepa vietnamita que dispara las alertas

La OMS ha clasificado hasta ahora a cuatro variantes de “preocupación mundial” : la B117 (británica), la B1351 (sudafricana), la P1 (la brasileña) y la B1617 (india). Por ahora no incluyen a esta nueva, que combinaría las dos más expandidas, hasta que no hayan realizado una evaluación sobre los riesgos y la transmisibilidad de esta nueva cepa detectada en Vietnam.

