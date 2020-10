Todo lo que se sabe sobre el asesinato del profesor francés que fue decapitado por mostrar caricaturas de Mahoma

El presidente galo, Emmanuel Macron , tildó el suceso de “ataque terrorista islamista”. Macron aseguró que la víctima ha sido el objetivo porque “este terrorista ha querido destruir la República”. “Esta batalla es nuestra”, advirtió, reiterando que “no pasarán”. “El oscurantismo y la violencia que lo acompaña no vencerá, no nos dividirá. Eso es lo que buscan”, añadió, pidiendo “unidad”.

Los padres de varios alumnos no estaban de acuerdo con estas clases. Incluso uno de ellos colgó vídeo en Internet en el que describía al profesor como un “matón” que “ya no debe permanecer en la Educación Nacional” e invitaba a otros padres de alumnos a movilizarse.

You May Also Like