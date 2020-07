Todo lo que sabemos (hasta ahora) de los anticuerpos de la Covid-19

Algunos expertos explican que el hecho de tener anticuerpos no es sinónimo de inmunidad. Mientras que los anticuerpos son únicamente un mecanismo defensivo contra la enfermedad, la inmunidad se puede conseguir de otras formas. Por ejemplo, v arios estudios señalan que algunos pacientes con Covid-19 desarrollan la conocida como inmunidad celular. Este tipo de inmunidad no aparece reflejada en los pacientes mediante las pruebas de anticuerpos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que no se deben usar pruebas de anticuerpos para diagnosticar una infección por Covid-19 en curso. Es probable que esta prueba no muestre si actualmente la persona está infectada, ya que el cuerpo puede tardar entre una y tres semanas en generar los anticuerpos después de tener la infección. Así, para saber si una persona tiene una infección en curso, es necesario hacerle una prueba viral.

Sin embargo, los anticuerpos de las diferentes enfermedades no son todos iguales , ya que hay algunos que protegen de dicha enfermedad si se vuelve a estar expuesto como, por ejemplo, el sarampión, y otros anticuerpos que no impiden volver a padecer la enfermedad, tal y como explican desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

