todo lo que no puede faltar esta en este kit de Amazon

No hace falta denominarse como una persona torpe para estar expuestos a pequeñas lesiones o heridas muy frecuentes en el día a día. Y es que, ¿quién no se ha hecho un corte leve con alguna hoja de papel mientras trabajaba o leía? Por no hablar de pequeñas torceduras o sobrecargas que se producen al hacer deporte. ¡Pero si hasta llevar chanclas puede ser perjudicial! Por ello, al llegar a casa, siempre intentamos hacer de esta un lugar seguro, sobre todo si hay niños de por medio. Así, evitar muebles con esquinas a la altura de la cara de los pequeños, recoger cuchillos y otros objetos que cortan y acolchar las zonas más conflictivas son algunas de las medidas que podemos tomar.

