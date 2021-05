Todo lo que necesitas saber sobre los 20 equipos en competencia

Los playoffs NBA 2020-21 (y el torneo play-in) finalmente están aquí. Y la cosa está tan abierta como siempre.

Pero antes de completer el cuadro de 16 equipos, Les damos un vistazo a la primera ronda del torneo de entrada, durante la cual dos equipos de cada conferencia asegurarán el séptimo octavo puesto:

Conferencia Este (Martes)

Conferencia Oeste (Miércoles)

Y sí, no es un error: los campeones defensores Lakers de hecho están luchando por sus vidas de postemporada en el torneo de play-in. Si pueden entrar al cuadro, un LeBron James y Anthony Davis saludables podrían convertir a los Lakers en uno de los cabezas de serie No. 7 o No. 8 más peligrosos en la historia de la NBA.

Los Lakers se encuentran entre los 20 equipos que aún compiten por el campeonato. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre cada uno de ellos, incluidos los desafíos más preocupantes, las estadísticas para tener en cuenta y los enfrentamientos más importantes en cada serie de primera ronda y enfrentamiento de entrada.

Nota: Las posibilidades de Las Vegas proporcionadas por Caesars Sportsbook por William Hill. Estadísticas proporcionadas por ESPN Datos.

Conferencia Este

1. Philadelphia 76ers

Marca: 49-23

Probabilidades de título según Las Vegas: +700

Después de una temporada baja llena de cambios, incluido un nuevo presidente de operaciones de baloncesto (Daryl Morey), entrenador (Doc Rivers) y dos nuevos titulares (Danny Green y Seth Curry), los Sixers se sentaron en la cima de la Conferencia Este durante la mayor parte de la temporada y terminaron con el mejor record del Este. Una gran razón fue el juego de Joel Embiid, quien cuando estuvo disponible, pudo haber sido el jugador más dominante de la NBA en la mejor campaña de su carrera.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Puede este equipo anotar lo suficiente? Dejando de lado el obvio potencial de lesión, nadie cuestiona la capacidad de Philadelphia para jugar una defensa asfixiante cuando está completo. Pero la segunda unidad defensiva de los 76ers es superior a la ofensiva número 13 del equipo, que tiende a empantanarse, especialmente cuando sus tiradores de tres puntos comienzan a fallar. Luego está el problema de anotar al final de los juegos, que ha sido un problema en Philadelphia durante años, y queda por ver si el equipo de esta temporada lo resolverá.

play 4:52 El base cerró la noche con 46 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes para ganar el encuentro por 113 a 101 a los Grizzlies. En la derrota, Jonas Valanciunas jugó un partidazo y sumó 29 unidades y 16 recobres.

Su techo de playoffs es …

Campeón de la NBA. Los Sixers son uno de los pocos equipos que deben ingresar a la postemporada sintiendo que tienen una oportunidad legítima de ganar. Y con Brooklyn y Milwaukee en camino de competir en las semifinales de Conferencia, será inaceptable que no lleguen al menos a las finales del Este, una hazaña que los 76ers no han logrado en 20 años.

Asistencia de fans

Los 76ers pueden permitir el 50% de la capacidad en Wells Fargo Arena.

— Tim Bontemps

Una estadística a seguir

Los 76ers ocupan el segundo lugar en eficiencia defensiva (107.0) detrás de los Lakers (106.8) esta temporada, mientras la defensa en cada posición ha sido estelar. Según el más-menos real defensivo de ESPN, los 76ers son el único equipo con un jugador entre los 10 primeros en cada posición: Danny Green (tercero entre los aleros), Tobias Harris (cuarto entre los aleros fuertes), Joel Embiid (sexto entre los centros), Ben Simmons (quinto entre los bases) y Seth Curry (octavo entre los escoltas). — Jose De Leon

2. Brooklyn Nets

Marca: 48-24

Probabilidades de título según Las Vegas: +220

Los Nets son un equipo rebosante de talento, pero no han podido mantenerse sanos esta temporada. Desde que completó el intercambio por James Harden, el Big-3 de los Nets ha jugado en solo ocho juegos juntos: Kyrie Irving se ha perdido un puñado de juegos por motivos personales. Por razones y varias lesiones pequeñas, Kevin Durant se perdió más de un mes con una distensión en el tendón de la corva y tuvo dos ausencias relacionadas con el rastreo de contactos por coronavirus, mientras que Harden se perdió más de un mes por una distensión en el tendón de la corva antes de regresar a la alineación con dos juegos restantes en la temporada regular.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

La mayor preocupación de los Nets es superar la postemporada sin lesiones. La menor cantidad de juegos que los tres mejores anotadores de un equipo de campeonato han jugado juntos en una temporada regular es 10, cuando los Lakers 2000-01 jugaron solo 10 juegos con Kobe Bryant, Shaquille O’Neal y Derek Fisher. Sí, los Nets han tenido un número limitado de juegos para desarrollar la química, y sí, desafiarían ese punto de referencia establecido por los Lakers. Aun así, mientras los Nets puedan mantenerse sanos, no hay mejor trío que compita por un campeonato en este momento.

play 2:43 El triunfo 132-116 obliga a ambos equipos a reencontrarse en la primera ronda del Oeste (con ventaja de localía para Denver) y además decretó el play-in para los Lakers. McCollum, goleador con 24 puntos. Facu sumó 2 puntos y 2 asistencias en 14 minutos.

Su techo de playoffs es …

Campeones de la NBA. Los Nets son uno de los equipos más potentes ofensivamente en la historia de la NBA y, a pesar de jugar solo un puñado de juegos de temporada regular con toda su fuerza, todavía tienen la calificación ofensiva más alta de la liga y anotan la segunda mayor cantidad de puntos por juego, lo que los convierte en un oponente formidable contra cualquiera.

Asistencia de fans

Los Nets pueden permitir un 10% de capacidad en Barclays Center.

— Malika Andrews

Una estadística a seguir

En los partidos que ha jugado minutos decisivos con los Nets, el equipo tiene marca de 18-2 con un porcentaje de tiros de campo efectivos del 59% y una eficiencia ofensiva de 128,9. Esos números han bajado significativamente sin él: Brooklyn tiene marca de 9-11 con un porcentaje de tiros de campo efectivos del 48% y una eficiencia ofensiva de 112.9 cuando Harden se sienta. — Jose De Leon

3. Milwaukee Bucks

Marca: 46-26

Probabilidades de BPI vs. MIA: 54%

Probabilidades de título según Las Vegas: +750

Después de que dos temporadas regulares dominantes no se tradujeron en un éxito de postemporada, Milwaukee cambió su enfoque. Al entrenador Mike Budenholzer le quedó claro que necesitaba ser más flexible con sus esquemas en ambos extremos para prepararse mejor para los playoffs, y lo ha sido. Los Bucks pusieron todas sus fichas para canjear por Jrue Holiday de los Pelicans, y él ha mejorado en todo momento sobre Eric Bledsoe como base armador que esperaban. También agregaron más tarde a P.J. Tucker en la fecha límite de cambios para darles aún más versatilidad. Y aunque los Bucks tienen un peor récord al ingresar a los playoffs que el año pasado, creen que están más preparados que nunca detrás del actual MVP, Giannis Antetokounmpo.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Funcionarán todos los cambios? Los últimos dos playoffs no han sido amables con Budenholzer, en particular, quien luchó para mantenerse al día con los ajustes de Nick Nurse de Toronto y Erik Spoelstra de Miami durante los playoffs de la temporada pasada. Budenholzer ha hecho un esfuerzo concertado para experimentar más esta temporada, lo que ha valido la pena. Pero hasta que esos ajustes se pongan en la olla a presión que enfrentan equipos como los Nets y los 76ers en los playoffs, es difícil saber si se mantendrán. Más allá de eso, ¿puede Antetokounmpo ser el mejor jugador en la cancha en todas las series? No estuvo contra Toronto la temporada pasada, ni tampoco contra Miami. Necesitará ser el mejor para que los Bucks alcancen su techo.

Duelo para ver en la Ronda 1: Giannis vs. defensa de Miami

Durante la segunda ronda de la temporada pasada, cuando Miami hizo un trabajo rápido en la burbuja, el Heat pudo frustrar a Antetokounmpo, enviándolo a una pared de defensores tras otra antes de que el MVP finalmente se torciera el tobillo y se perdiera el final de la serie. No habrá una mejor prueba de los cambios que los Bucks han hecho esta temporada en preparación para los playoffs que volver a enfrentarse a la misma defensa del Heat.

Su techo de playoffs es …

Campeón de la NBA. Tener que vencer tanto a Brooklyn como a Philadelphia será un camino desafiante hacia las Finales, pero estos Bucks son más que capaces de lograrlo que nunca.

Asistencia de fans

Los Bucks pueden permitir el 50% de la capacidad en Fiserv Forum.

— Tim Bontemps

Una estadística a seguir

Los Bucks (120,1 puntos por partido) son el primer equipo en promediar al menos 120 puntos por partido durante una temporada desde los Nuggets de 1984-85. Al comenzar esta temporada, 22 equipos promediaron 120 puntos por juego en una temporada; cuatro de ellos ganaron el título (Lakers de 1972, 76ers de 1967, Celtics de 1960 y 1962). — Jose De Leon

4. New York Knicks

Marca: 41-31

Probabilidades de BPI vs. ATL: 41%

Probabilidades de título según Las Vegas: +8000

Después de años de un ciclo vertiginoso de cambios de entrenadores, drama público y pobres resultados, los Knicks han llegado a los playoffs por primera vez desde la era de Carmelo Anthony. Contrataron a Leon Rose como el nuevo presidente del equipo e hicieron de Tom Thibodeau su nuevo entrenador en jefe. Los Knicks han irrumpido en la postemporada detrás del juego de Julius Randle, quien se ha convertido en una estrella esta temporada, lo que le valió su primera aparición en el Juego de Estrellas. Este jugador de 26 años lidera a Nueva York en anotaciones, asistencias y uso. Y está flanqueado por jugadores clave en rotación, incluidos RJ Barrett, Derrick Rose y el francotirador Reggie Bullock.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Su falta de experiencia en postemporada. Los titulares de los Knicks han jugado un total combinado de 16 juegos de playoffs: Nerlens Noel ha competido en 12 concursos de postemporada y Reggie Bullock ha aparecido en cuatro. Randle, quien los ha guiado durante la temporada regular, jugará en su primera postemporada. Los Knicks han sido excepcionales en juegos cerrados para terminar la temporada regular, con marca de 9-2 en juegos en tiempo decisivo desde el 9 de abril, según la investigación de ESPN Datos. Eso es bueno para el segundo mejor récord de este tipo en la NBA en ese momento. Aun así, cuanto más se adentran los equipos en los playoffs, el talento y la experiencia superestrellas tienden a ganar.

Matchups to watch in Round 1: Randle vs. the bigs, and Thibs’ plan for Trae

Hay dos enfrentamientos a tener en cuenta: Randle contra Clint Capela y John Collins; y Thibodeau contra Trae Young. Randle ha sido una fuerza contra los Hawks esta temporada, anotando 40 puntos, 44 puntos y 28 puntos en cada uno de sus tres enfrentamientos. (Los Knicks ganaron los tres.) Capela y Collins podrían encargarse de contenerlo. Por otro lado, Thibodeau ha parecido trazar planes para obligar a los Hawks a intentar vencerlos sin el disparo de Young. Young disparó 36.2% contra los Knicks en la temporada regular, su segundo más bajo contra cualquier equipo en el que jugó al menos tres veces.

Su techo de playoffs es …

Una salida en segunda ronda. Los Knicks tienen marca de 3-0 contra Atlanta esta temporada de cara a su enfrentamiento de primera ronda, pero una serie de segunda ronda contra un equipo experimentado de los 76ers podría resultar un obstáculo insuperable.

Asistencia de fans

Los Knicks pueden permitir un 10% de capacidad en el Madison Square Garden.

— Malika Andrews

Una estadística a seguir

Los Knicks están de regreso en la postemporada al volver a su mejor forma defensiva bajo Thibodeau. New York ha mantenido a sus oponentes por debajo de los 100 puntos en 24 juegos esta temporada y lidera la NBA en puntos permitidos por juego con 104.7. La última vez que los Knicks lideraron la NBA con la menor cantidad de puntos permitidos fue en la temporada 2000-01, cuando el equipo ganó 48 partidos y cuando Thibodeau fue entrenador asistente. — Jason Joseph

5. Atlanta Hawks

Marca: 41-31

Probabilidades de BPI vs. NY: 59%

Probabilidades de título según Las Vegas: +5000

Parece que hemos visto dos temporadas diferentes de los Hawks, que estaban fuera de los playoffs del Este con 14-20 cuando el entrenador Lloyd Pierce fue despedido, pero han tenido un récord de 27-11 bajo el entrenador interino Nate McMillan para escalar al quinto lugar. Un Bogdan Bogdanovic sano ha sido una parte clave del cambio de rumbo. Ha promediado 18.0 puntos por juego desde el cambio de entrenador, convirtiendo a las alineaciones de segunda unidad de Atlanta sin el armador titular Trae Young de la mayor desventaja del equipo en una fuerza sorprendente cuando los Hawks regresan a los playoffs por primera vez desde 2017.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Inexperiencia en los playoffs. De los cinco mejores anotadores de Atlanta, solo el centro Clint Capela ha aparecido en los playoffs. Zach Lowe, de ESPN, ha contado la historia de encontrarse con el escolta de los Hawks Kevin Huerter en su hotel en Philadelphia durante los playoffs de 2019, cuando Pierce llevó a Huerter para ver a su ex equipo y tener una idea del baloncesto de postemporada. Mirar desde las gradas no sustituye a la realidad, y la experiencia de los playoffs tiene poder de predicción para el éxito del equipo. Las estrellas de Atlanta podrían tener dificultades para adaptarse a las defensas que las afixian de una manera diferente que durante la temporada regular.

Duelo para ver en la Ronda 1: Battle of the second units

Con Bogdanovic jugando la mayoría de los minutos que Young no juega, Atlanta ha estado sorprendentemente bien sin su estrella últimamente. Los Hawks han superado a sus oponentes por 3.9 puntos por cada 100 posesiones con Bogdanovic encendido y Young fuera desde el receso del Juego de Estrellas. Tendrán el desafío de mantener el ritmo contra un banco de New York que ocupa el segundo lugar en anotaciones de reserva por minuto desde el descanso, impulsado por los 14.8 puntos por partido de Derrick Rose desde el banco.

Su techo de playoffs es …

Una salida en segunda ronda. No hay razón para pensar que los Hawks no puedan ganar un enfrentamiento de primera ronda contra unos Knicks igualmente inexpertos, pero derrotar a uno de los tres primeros del Este, es una tarea difícil.

Asistencia de fans

Los Hawks pueden permitir un 45% de capacidad en State Farm Arena.

— Kevin Pelton

Una estadística a seguir

Young es el primer jugador en la historia de la NBA en promediar 25 puntos y nueve asistencias por partido en varias temporadas antes de cumplir los 23 años. Oscar Robertson (1960-61) es el único otro jugador en tener una de esas temporadas antes de una campaña de 23 años. John Collins y Clint Capela son los que más se han beneficiado de las asistencias de Young esta temporada. Young ha asistido en 267 goles de campo de Collins y Capela esta temporada; el único jugador con un total de asistencias más alto para un par de compañeros de equipo es Draymond Green de Golden State (290 para Stephen Curry y Andrew Wiggins combinados). — Jose De Leon

6. Miami Heat

Marca: 40-32

Probabilidades de BPI vs. MIL: 46%

Probabilidades de título según Las Vegas: +4000

La resaca de la burbuja era real. Después de un breve descanso, el Heat luchó contra una mezcla de lesiones, inconsistencias y protocolos de COVID-19 a lo largo de la temporada. Miami encontró su camino al final de la temporada y comenzó a tomar forma justo antes de los playoffs. Como ocurrió en la burbuja el año pasado, fueron Jimmy Butler y Bam Adebayo quienes marcaron la pauta. Miami apuesta nuevamente por el dúo.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Miami encontró magia durante su carrera en la burbuja el otoño pasado gracias al empujón que recibió del escolta veterano Goran Dragic y de los jóvenes francotiradores Tyler Herro y Duncan Robinson. Esta temporada, Herro se perdió varias semanas por una lesión en el pie antes de recuperarse para los playoffs y en ocasiones ha tenido problemas para encontrar su tiro, como lo demuestra un frío abril en el que lanzó solo el 35.5% desde el campo durante 14 juegos.

Duelo para ver en la Ronda 1: Un nuevo base con el que lidiar

El escolta de los Bucks, Jrue Holiday, presenta a Miami un gran desafío que el Heat no vio durante los playoffs de la temporada pasada. Será interesante ver cuánto se enfrenta Holiday contra el All-Star Jimmy Butler del Heat y cuánta ofensiva puede ofrecer junto a Giannis Antetokounmpo y Khris Middleton. Holiday, quien promedió 19 puntos, 7.3 asistencias y 4 rebotes en tres partidos de temporada regular contra el Heat, fue llevado a Milwaukee para marcar la diferencia en la postemporada. Ahora es su oportunidad.

Su techo de playoffs es …

Una salida en segunda ronda. El Heat pasó por la burbuja de los playoffs de la Conferencia Este la temporada pasada, pero los Nets, el probable enemigo de segunda ronda de Miami, se han elevado a un nivel diferente. Sin mencionar que a los Bucks no les encantaría nada más que noquear al equipo Heat que mejoró la carrera por el título de Milwaukee la temporada pasada.

Asistencia de fans

El Heat puede permitir un 15% de capacidad en AmericanAirlines Arena.

— Nick Friedell

Una estadística a seguir

El Heat es un equipo mucho mejor con Jimmy Butler en la alineación. Con él, terminaron 33-19 y mantuvieron a los oponentes en 106.1 puntos por juego, lo que lo ubicaría en segundo lugar en la NBA esta temporada. Sin él, tenían marca de 7-13 y cedieron 113.0 puntos por juego, lo que lo ubicaría en el puesto 20 en la liga… — Jose De Leon

Torneo play-in Este

7. Boston Celtics

Marca: 36-36

Probabilidades de BPI vs. WAS: 66%

Probabilidades de título según Las Vegas: +9000

Después de llegar a las finales de la Conferencia Este en tres de los últimos cuatro años, el equipo de los Celtics cayó muy por debajo de ese estándar. Los dos aspectos positivos: el juego de los All-Stars Jayson Tatum y Jaylen Brown. Pero Brown ahora está fuera de temporada después de someterse a una cirugía de muñeca que puso fin a la temporada la semana pasada. Incluso antes de que Brown saliera, los Celtics hicieron hecho poco para darle a nadie la confianza de que pueden regresar a ese nivel de élite. La pérdida de Gordon Hayward, quien fue a Charlotte en la agencia libre, se ha sentido durante toda la temporada, mientras que la mitad posterior de la lista, compuesta en gran parte por jugadores jóvenes reclutados en los últimos dos años, no logró producir con regularidad. Como resultado, los Celtics flotaron en el medio de la imagen de los playoffs del Este durante toda la temporada y están participando merecidamente en el torneo de play-in.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

En este punto, tiene que ser si los Celtics pueden incluso salir del play-in. Ciertamente no han hecho nada para inspirar confianza en los últimos tiempos, incluso a la luz de todas las decepciones que han enfrentado esta temporada. Boston ahora tendrá que adaptarse a la vida sin Brown, uno de sus dos mejores jugadores junto a Tatum. Este equipo debería salir del play-in, dado que albergaría ambos juegos, pero nadie en Beantown tiene mucha confianza en que lo harán.

Duelo para ver en el play-in: Jayson Tatum vs. Bradley Beal

Los viejos amigos de St. Louis ahora se enfrentan entre sí con un lugar en los playoffs en juego. Ese será un juego divertido dentro del juego del martes por la noche, al igual que la probable batalla de Russell Westbrook contra Marcus Smart. La última vez que estos dos equipos jugaron, fue en un thriller de un punto en Boston el 28 de febrero en el que Beal falló un salto difícil al sonar el timbre.

Su techo de playoffs es …

Salida en primera ronda. Cualquier esperanza de que los Celtics hicieran algún intento de una serie competitiva en la primera ronda terminó con la lesión de Brown que puso fin a la temporada. Ahora es solo cuestión de evitar la vergüenza de perder en el play-in o ser barridos si avanzan a la primera ronda.

Asistencia de fans

A los Celtics se les permite permitir un 12% de capacidad en TD Garden.

— Tim Bontemps

Una estadística a seguir

Boston ha visto una buena cantidad de lesiones esta temporada y no contará con Jaylen Brown en la postemporada. La peor parte de la puntuación ahora recae sobre Jayson Tatum y Kemba Walker. El dúo ha registrado una calificación ofensiva de 116.8, que está empatada en la mejor combinación de alineación de dos hombres en el equipo entre los jugadores que han registrado al menos 500 minutos en la cancha juntos. — Jason Joseph

8. Washington Wizards

Marca: 34-38

Probabilidades de BPI vs. BOS: 34%

Probabilidades de título según Las Vegas: +30000

Después de la audaz decisión de agregar a Russell Westbrook en la temporada baja, la temporada de los Wizards no comenzó como se esperaba. Westbrook se ocupa de las lesiones persistentes. Sus tiradores de triples no estaban haciendo nada. Tuvieron que tomarse casi dos semanas de descanso debido a problemas de COVID-19 dentro de la lista. Alcanzó un momento bastante dramático a mediados de la temporada, pero detrás de la carrera repentina de Westbrook en la historia de triple-doble y la carrera de Bradley Beal por el título de anotación, encontraron su identidad justo a tiempo.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Existe la sensación general de que nadie quiere ver al tándem Westbrook-Beal en un juego en el que el ganador se lo lleva todo. Pero al mismo tiempo, cuando gran parte de su equipo depende de jugadores excelentes que produzcan excelentes actuaciones, una mala noche para las estrellas de los Wizards no deja un plan de respaldo. Washington ha sido un equipo defensivo inconsistente durante toda la temporada y se enfrenta a oleadas de tiros fríos y calientes. Si los magos están activos, son duros. Pero si no, podría ir al sur rápidamente.

Duelo para ver en el play-in: Pick your poison

Es probable que Smart no pueda marcar a dos jugadores a la vez, por lo que los Celtics deberán determinar dónde se le aplica mejor: ¿contra Westbrook o Beal? Es un área que los Wizards pueden intentar explotar. Además, vigile a Westbrook llevando a Kemba Walker al bloque cuando haya una oportunidad. A Westbrook le encanta ejercer su fuerza y tamaño en los enfrentamientos.

Su techo de playoffs es …

Un desafío temprano para un contendiente. Los Wizards juegan algunos partidos salvajes y parecen tener la habilidad de elevar su nivel contra mejores equipos. Westbrook nunca se calla, y cualquier serie en la que esté involucrado tendrá algo dramático.

Asistencia de fans

Los Wizards pueden permitir un 10% de capacidad en Capital One Arena.

— Royce Young

Una estadística a seguir

La ofensiva de los Wizards se basa en el aislamiento, encabezada por su pista trasera superestrella de Russell Westbrook y Bradley Beal. Washington ha tenido la mayor cantidad de aislamientos como equipo esta temporada – 1.731, según Second Spectrum – con Westbrook y Beal combinados para 1.327 (78%) de ellos. Los únicos equipos que anotaron más puntos de forma aislada esta temporada son los Nets, Bucks y Knicks. — Jason Joseph

9. Indiana Pacers

Marca: 34-38

Probabilidades de BPI vs. CHA: 54%

Probabilidades de título según Las Vegas: +30000

Los Pacers ingresaron a 2020-21 como quizás el equipo más consistente de la NBA, ganando entre 42 y 48 juegos en cada una de las cinco temporadas anteriores, pero las lesiones los descarrilaron. Indiana perdió a T.J. Warren, quien sufrió una fractura por sobrecarga del navicular que puso fin a la temporada en la primera semana de la temporada, jugó dos meses sin el recién adquirido Caris LeVert cuando le diagnosticaron carcinoma de células renales y, más recientemente, perdió a Myles Turner por un desgarro parcial de la placa plantar en el dedo gordo del pie derecho. Sin Turner, los Pacers se deslizan en la clasificación de play-in y ahora deben ganar dos veces para llegar a los playoffs.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Pueden detener a alguien sin Turner, el principal bloqueador de tiros de la NBA? Su regreso sigue siendo incierto. Desde el 7 de abril, Indiana ocupa el puesto 20 en clasificación defensiva con Turner jugando solo un juego en ese lapso. Anteriormente, los Pacers estaban fuera del top 10 de la NBA, ocupando el puesto 11. Y los puntos del oponente en la pintura han pasado de 51.1 por juego (29) a 59.5 desde el 7 de abril, casi cinco más de lo que cualquier otro equipo ha permitido.

Duelo para ver en el play-in: Game of zones?

Los Pacers ocuparon el tercer lugar en la NBA en la mayoría de las posesiones jugando defensa de zona esta temporada, según el seguimiento de Second Spectrum, mientras que los Hornets lideraron la liga en esta categoría. Dado el breve cambio de partida, la variedad de defensas que el entrenador Nate Bjorkgren ha utilizado a lo largo de la temporada podría presentar un desafío en la planificación del juego para Charlotte y una posible ventaja para Indiana.

Su techo de playoffs es …

Salida en primera ronda. Dada la lesión de Turner y la incertidumbre sobre el futuro de su entrenador en jefe de primer año en Bjorkgren, simplemente escapar del torneo de entrada sería una sorpresa.

Asistencia de fans

Los Pacers pueden permitir un 25% de capacidad en Bankers Life Fieldhouse.

— Kevin Pelton

Una estadística a seguir

Indiana está dirigida por el grandote Domantas Sabonis, quien se convertirá en el primer jugador en la historia de los Pacers en promediar 20 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias por juego en una temporada. Es uno de los cinco jugadores en lograr esos totales esta temporada. (Giannis Antetokounmpo, Julius Randle, Russell Westbrook y Nikola Jokic son los otros). Los problemas vienen con la defensa de Sabonis: cuando está en la cancha, los Pacers son superados por 2.1 puntos por cada 100 posesiones; cuando está fuera de la cancha, su índice defensivo mejora de 111.5 a 109.9, por lo que es un candidato principal para sustituciones de ofensiva por defensa al final del juego. — Jason Joseph

10. Charlotte Hornets

Marca: 33-39

Probabilidades de BPI vs. IND: 46%

Probabilidades de título según Las Vegas: +30000

El base novato LaMelo Ball ha proporcionado la energía que los Hornets necesitaban para recuperar relevancia nacional. La impresionante temporada de Ball, combinada con la incorporación del ex All-Star Gordon Hayward y el fuerte juego de Terry Rozier, le ha dado a los Hornets un núcleo que vale la pena construir. P.J. Washington, Devonte ‘Graham y Miles Bridges le han brindado al entrenador James Borrego opciones sólidas para una lista que ha crecido a lo largo de la temporada.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Inexperiencia en los playoffs. Aparte de Hayward, quien se perdió más de un mes antes del play-in debido a una lesión en el pie, y Rozier, este es un grupo joven que no sabe cómo son los playoffs. El grupo no ha jugado juntos en partidos importantes y tendrá que aprender sobre la marcha lo que se necesita para ganar. Ball no parece ser el tipo de jugador que se aleja de un desafío, por lo que será interesante ver cómo responde a la intensidad de los playoffs.

Duelo para ver en el play-in:LaMelo vs. his lack of playoff experience

La clave para saber si Charlotte puede superar a los Pacers en el primer juego de entrada se centra en cómo Terry Rozier y LaMelo Ball se enfrentan a Malcolm Brogdon y Caris LeVert. Ball es el comodín que está probando por primera vez la intensidad de los playoffs. Ball entra al juego habiendo anotado solo 17 de 55 tiros de campo en sus últimos cuatro juegos.

Su techo de playoffs es …

Salida en primera ronda. Si los Hornets pueden salir ganando del torneo de entrada, la temporada debería considerarse un éxito. Este siempre iba a ser un año de desarrollo: cualquier experiencia en los playoffs les hará bien.

Asistencia de fans

A los Hornets se les permite permitir un 60% de capacidad en el Spectrum Center.

— Nick Friedell

Una estadística a seguir

Los Hornets se encuentran en el torneo de play-in en gran parte debido a su generosidad en el lado ofensivo. Charlotte está empatada en el quinto lugar de la NBA en asistencias por partido (26,8). Con la aparición de LaMelo Ball, los Hornets han pasado de ocupar el puesto 19 en esa categoría la temporada pasada. La pelota se mueve al ritmo de los Hornets sin importar quién esté en la cancha, ya que promedian 314.9 pases por juego como equipo, según Second Spectrum. Solo los Warriors, 76ers y Pacers mueven el balón más que los Hornets. — Jason Joseph

Conferencia Oeste

1. Utah Jazz

Marca: 52-20

Probabilidades de título según Las Vegas: +700

El Jazz tuvo el mejor récord de la NBA durante la gran mayoría de la temporada, así como la racha ganadora más larga de la liga (11 juegos) y dos rachas ganadoras de nueve juegos que empataron en las segundas carreras más largas de la campaña. El Jazz ganó 39 partidos por dos dígitos, con mucho la mayor cantidad de la liga. Lideraron la liga en rating neto (+9,0) por tres puntos por cada 100 posesiones y fueron el único equipo que se ubicó entre los cinco primeros en rating ofensivo (116,5) y defensivo (107,5). El pívot Rudy Gobert lideró la liga en total más-menos (+728) por casi 200 puntos, y Utah tenía los cuatro mejores jugadores en esa estadística.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Puede el Jazz jugar su estilo ofensivo preferido durante la postemporada? Utah lideró la liga en triples (16.7 por juego) e intentados (43.0) con la menor cantidad de tiros de media distancia (6.2). El Jazz genera tiros de alta calidad desde la pantalla y el movimiento de la pelota nítido, pero ¿qué tan bien funcionará eso contra una buena defensiva en los playoffs? Cuando los Jazz pierden el ritmo, tienden a depender demasiado del All-Star Donovan Mitchell, quien se sentó los últimos tres juegos de la temporada regular con un problema en el tobillo, para crear tarde en el reloj de lanzamiento. Utah tuvo marca de 1-6 cuando Mitchell intentó más de 25 goles de campo esta temporada.

Su techo de playoffs es …

Campeón de la NBA. Hay quienes dudan, debido principalmente al hecho de que el Jazz de esta era aún tiene que hacer una carrera profunda en la postemporada, pero Utah debe ser considerado un contendiente legítimo al campeonato en un campo de playoffs abierto de par en par.

Asistencia de fans

Los Jazz pueden permitir el 71% de su capacidad en Vivint Arena.

— Tim MacMahon

Una estadística a seguir

El Jazz estableció el récord de la NBA de más triples por juego en 16.7, pero también permitieron un mínimo de la liga de 10.9 triples por juego. Son solo el segundo equipo en la historia de la NBA en hacer la mayor cantidad de triples y permitir la menor cantidad en una temporada, uniéndose a los Pacers 1999-2000. Ese equipo de Indiana (dirigido por Larry Bird) terminó en el No. 1 en el Este y fue a las Finales de la NBA, perdiendo ante los Lakers en seis juegos. — Vincent Johnson

2. Phoenix Suns

Marca: 51-21

Probabilidades de título según Las Vegas: +1400

Después de una inspirada carrera de 8-0 en la burbuja la temporada pasada a pesar de perderse los playoffs, los soles estaban listos para dar el salto. Inserte Chris Paul. El canje por Paul, que envió a cuatro jugadores y un partido de primera ronda de 2022 a Oklahoma City, ayudó a elevar a los Suns de fuera de la imagen de los playoffs al segundo mejor récord de la liga. Paul ha jugado a un nivel All-NBA. Y los Suns han tenido relativamente buena salud durante toda la temporada: Paul, Devin Booker, Deandre Ayton y Mikal Bridges se han combinado para perderse solo seis juegos.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿La inexperiencia en los playoffs se convertirá en un factor? Paul y Jae Crowder han estado aquí, pero ¿cómo afectará la falta general de repeticiones de playoffs de los Suns al resto del roster? En la recta final, mientras los Suns perseguían al No. 1 cabeza de serie, perdieron ante Atlanta, los Lakers y Golden State (y casi ante Portland). Si pueden enderezar el barco y volver al equipo que fueron de febrero a abril, cuando tenían 35-10 años, estarán bien.

Su techo de playoffs es …

Una carrera hacia las Finales de la NBA. El Oeste es verdaderamente el salvaje: Phoenix podría tener mala suerte con su empate en la primera ronda, es decir, un enfrentamiento con los campeones defensores Lakers y tener una salida anticipada; o los Suns podrían pasar y convertir el primer puesto de la franquicia en los playoffs desde 2010 en su primer viaje a las Finales desde 1993.

Asistencia de fans

Los Suns pueden permitir un 17% de capacidad en el Phoenix Suns Arena.

— Andrew Lopez

Una estadística a seguir

Los Suns han sido históricamente eficientes en un área del piso que a menudo se olvida: el rango medio. Liderado por Paul (primero en la liga en marcas de rango medio) y Booker (cuarto en la liga), Phoenix disparó al 47.4% desde esa área durante la temporada regular, el porcentaje más alto de cualquier equipo en las últimas 20 temporadas. — Vincent Johnson

3. Denver Nuggets

Marca: 47-25

Probabilidades de BPI vs. POR: 48%

Probabilidades de título según Las Vegas: +3500

Después de su inesperada carrera hacia la final de la Conferencia Oeste, los nuggets abrieron la temporada 6-7. Pero Nikola Jokic comenzó la temporada encendido, lanzando una campaña de MVP con cuatro triples-dobles en sus primeros seis juegos. Los Nuggets siguieron a su líder y parecían contendientes al título después de un acuerdo de fecha límite para Aaron Gordon del Orlando Magic. Y a pesar de que el armador Jamal Murray se rompió un ligamento cruzado anterior y Monte Morris y Will Barton se han perdido un tiempo prolongado, los Nuggets ingresan a los playoffs como los tres primeros sembrados.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Jokic tiene suficiente ayuda? Recuerde, Murray promedió 31.6 puntos y anotó 50 dos veces en una primera ronda sensacional contra Utah la temporada pasada. Michael Porter Jr.no solo tiene que presentarse como un legítimo No. 2 amenaza anotador, pero se recupera a un nivel de élite y se mantiene a la defensiva en su segunda postemporada. Los Nuggets necesitan que Barton regrese para ayudar con las anotaciones.

Duelo para ver en la Ronda 1: Jokic vs. Portland, Part II

La última vez que estos dos se enfrentaron en los playoffs, se necesitaron siete juegos, incluido un histórico Juego 3 de 140-137 en cuatro tiempos extra, para que los Blazers sobrevivieran a los Nuggets en la segunda ronda en 2019. Jokic promedió 27.1 puntos, 13.9 rebotes y 7.7 asistencias en esa serie, que fue solo la segunda en su historia. Ahora entra en este enfrentamiento con más experiencia y como el favorito de MVP. Aunque los Nuggets no tienen a Murray, sí tienen a Porter, quien está preparado para los playoffs. Los Nuggets podrían usar a Barton, pero han superado las lesiones durante toda la temporada.

Su techo de playoffs es …

Finalista de la conferencia. Por la forma en que Jokic ha jugado esta temporada, puede llevarse los nuggets a las finales de conferencia dependiendo de los enfrentamientos. Pero sin Murray, quien deslumbró en la carrera de playoffs de la temporada pasada, los nuggets no parecen tener lo suficiente para llegar a la final.

Asistencia de fans

A los Nuggets se les permite permitir un 40% de capacidad en Ball Arena.

— Ohm Youngmisuk

Una estadística a seguir

Jokic ha promediado 1.30 puntos por posesión desde el poste esta temporada, el mejor de cualquier jugador en una temporada desde que Second Spectrum comenzó a rastrear jugadores en 2013-14 (mínimo 300 pos-ups). Doblen a The Joker si se atreven, pero siempre va un paso por delante, aumentando esa eficiencia en casi un 20% cuando ve un equipo doble (1,54). Eso es lo mejor de cualquier jugador en una temporada, con mucho, desde 2013-14 (mínimo 100 equipos dobles). — Vincent Johnson

4. LA Clippers

Marca: 47-25

Probabilidades de BPI vs. DAL: 64%

Probabilidades de título según Las Vegas: +500

Los Clippers entraron a la temporada diciendo que estaban motivados por el colapso de la burbuja de la segunda ronda. Paul George llegó decidido a tener una temporada de recuperación. Kawhi Leonard quería ser más un líder. El nuevo entrenador Tyronn Lue se centró en aprender de los errores de los Clippers de hace una temporada. En su mejor momento, han disparado los 3 a un ritmo histórico, han pasado exquisitamente y Leonard y George parecen un dúo dominante. Pero una vez más, las lesiones han interrumpido su química y han provocado inconsistencias y tantas preguntas como la postemporada pasada.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Una vez más, los Clippers se preguntan si han desarrollado suficiente química de cara a los playoffs, ya que las lesiones les han impedido jugar con toda su fuerza durante gran parte de la temporada. Quizás incluso peor, los Clippers no siempre se enfocan y lucen desinteresados durante los tramos. (Perdieron ante Dallas por 51 a principios de esta temporada). ¿Tienen suficiente liderazgo? ¿Tienen una tercera opción consistente para aliviar la carga de Leonard y George? ¿Puede su defensa estar a la altura de las enormes expectativas? ¿Y su poderosa ofensiva no se estancará en el calor de los cuartos de final? Los Clippers tienen más de una preocupación en este momento.

Duelo para ver en la Ronda 1: Clippers’ defense vs. Luka Doncic

Por segunda postemporada consecutiva, los Clippers y los Mavericks se enfrentarán, y ha habido algunos momentos tensos entre los dos equipos, en particular entre Marcus Morris y Doncic. A pesar de perder la serie de la temporada 2-1, los Clippers entrarán en esta revancha confiados después de manejar a Dallas en seis juegos en la primera ronda el año pasado. Pero la defensa de los Clippers se enfrenta a un Doncic más experimentado, quien promedió 31.0 puntos, 9.8 rebotes, 8.7 asistencias en esa primera ronda y entregó un increíble paso atrás 3 para ganar el Juego 4 en tiempo extra. Lue y el entrenador en jefe asociado / coordinador defensivo Dan Craig tienen una semana para averiguar su plan de juego defensivo de Doncic.

Su techo de playoffs es …

Campeón de la NBA. A pesar de sus problemas, los Clippers poseen todos los ingredientes del título: el dúo de estrellas, la profundidad de los veteranos, el entrenamiento y la experiencia en el campeonato. Cuando están encerrados, nadie dispara mejor a los 3 como equipo.

Asistencia de fans

Los Clippers pueden permitir un 11% de capacidad en el Staples Center.

— Ohm Youngmisuk

Una estadística a seguir

Leonard y George están sanos de cara a los playoffs, y esa combinación dominó en sus 43 partidos jugados juntos durante la temporada regular. El dúo All-Star ocupó el primer lugar en índice ofensivo (122.5) y porcentaje de tiros reales (64%) y el segundo en índice neto (+17.6) entre todas las alineaciones de dos hombres con al menos 1,000 minutos. — Vincent Johnson

5. Dallas Mavericks

Marca: 42-30

Probabilidades de BPI vs. LAC: 36%

Probabilidades de título según Las Vegas: +5000

Los Mavericks, que fueron duramente afectados por COVID-19 a principios de la temporada, estaban cinco juegos por debajo de .500 a principios de febrero. Dallas tiene el quinto mejor porcentaje de victorias de la NBA (.673) desde entonces, abriéndose camino hacia los playoffs del Oeste. Luka Doncic ha producido números de calibre MVP, uniéndose a Damian Lillard como los únicos jugadores que se encuentran entre los 10 mejores de la liga en anotaciones (27,7 puntos por partido) y asistencias (8,6). Los jugadores de rol locales Jalen Brunson y Dorian Finney-Smith se han convertido en partes esenciales del núcleo de los Mavs. La profundidad de Dallas ha ayudado a los Mavs a manejar la frecuente falta de disponibilidad de Kristaps Porzingis debido a lesiones.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

¿Doncic tiene que soportar demasiada carga? Porzingis ha tenido destellos de potencial, pero las lesiones y la inconsistencia le han impedido demostrar que es capaz de ser la estrella secundaria de un contendiente legítimo. Con el dolor de rodilla que lo dejó de lado recientemente, es difícil para los Mavs contar con su desempeño en los playoffs. Dallas necesita a Tim Hardaway Jr., considerado como una pérdida de salario de los Knicks en el acuerdo de Porzingis, para continuar con sus candentes lanzamientos al final de la temporada.

Duelo para ver en la Ronda 1: Kristaps Porzingis vs. Clippers centers

La pregunta más importante sobre los Mavericks, a corto y largo plazo, es si Porzingis puede ser el coprotagonista de élite necesario para que Dallas sea una amenaza legítima para el campeonato. Jugó bien en su primera prueba abreviada de la postemporada el año pasado, promediando 23.7 puntos con 52.5% de tiros desde el piso en tres juegos contra los Clippers antes de que su lesión de menisco lo dejara fuera por el resto de la serie. LA puede obligar a Porzingis a jugar en el perímetro a la defensiva si juega Serge Ibaka o una alineación pequeña con Marcus Morris en el centro.

Su techo de playoffs es …

Salida de segunda ronda. Doncic hace que los Mavs sean peligrosos en cualquier enfrentamiento, pero cualquier serie que ganen en el Oeste se consideraría una sorpresa. Dallas podría llevar a un Doncic al rojo vivo a una sorpresa de primera ronda. ¿Una segunda es posible? No cuentes con eso.

Asistencia de fans

A los Mavericks se les permite permitir un 47% de capacidad en el American Airlines Center.

— Tim MacMahon

Una estadística a seguir

Doncic ha formado una sólida asociación con Porzingis, especialmente en jugadas de selección. Según Second Spectrum, los Mavericks han promediado 1,18 puntos por selección directa cuando Doncic es el que maneja el balón y Porzingis es el que controla. Esa es la combinación más eficiente en la liga entre los dúos para ejecutar 300 selecciones. — Matt Williams

6. Portland Trail Blazers

Marca: 42-30

Probabilidades de BPI vs. DEN: 52%

Probabilidades de título según Las Vegas: +5000

Fue una temporada difícil para los Blazers, subiendo y bajando en el Oeste y, como es tradición, lidiando con innumerables lesiones. Pasaron meses sin Jusuf Nurkic y CJ McCollum, poniendo la carga sobre los hombros de Damian Lillard, y lo llevó de manera brillante. Eso fue hasta que chocó contra una pared y los Blazers se desplomaron. Pero Portland corrigió tarde y está de vuelta en posición en el Oeste.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

La banca. Los Blazers ajustaron su plantilla para centrarse en la defensa lateral, pero todavía están en busca de sus mejores siete u ocho jugadores. Su banquillo ha sido irregular, con los minutos de Enes Kanter y Carmelo Anthony coincidiendo como era de esperar con caídas en el lado defensivo. Pero también necesitan complementar los minutos que no son de Lillard con la ofensiva. Ha sido un desafío para Portland durante toda la temporada encontrar rotaciones estables, y mientras se dirigen al baloncesto de playoffs, el entrenador Terry Stotts necesitará encontrar sus mejores alineaciones sobre la marcha.

Duelo para ver en la Ronda 1: Damian Lillard vs. Aaron Gordon

Estos equipos se conocen bien, habiendo jugado una serie épica de siete partidos hace apenas dos temporadas. Esta vez se verá un poco diferente con algunas caras nuevas y una lesión importante, Jamal Murray de Denver, que podría desempeñar un papel fundamental. Gordon solidifica el esquema defensivo de Denver, proporcionando un defensor más versátil y atlético para ampliar los puntos de recogida sobre Lillard. El éxito de postemporada de los Blazers se debe en gran medida a la forma en que Lillard puede estirar y doblar las defensas con su rango. Los Nuggets tienen una nueva arma para contrarrestar eso.

Su techo de playoffs es …

Una salida en segunda ronda. Es posible que los Blazers no sean favoritos en las apuestas para salir de la primera ronda, pero Lillard & Co. nunca lo hace con facilidad. El tiempo de los playoffs son 48 minutos de Dame Time, y mientras Lillard esté sano, los Blazers son peligrosos. Anotar una sorpresa en la primera ronda en uno de los playoffs más abiertos en años es ciertamente factible.

Asistencia de fans

Los Trail Blazers pueden permitir un 10% de capacidad en Moda Center.

— Royce Young

Una estadística a seguir

La tan difamada defensiva de los Trail Blazers terminó la temporada regular en el puesto 29 en calificación defensiva, convirtiéndose en el tercer equipo en llegar a los playoffs después de estar entre los dos últimos en las últimas 25 temporadas. (Los Cavaliers 2017-18 y los Bucks 2002-03 son los otros). Pero Portland se aseguró para cerrar la temporada, terminando 12º desde el 27 de abril. En ese lapso, los Blazers mantuvieron a sus oponentes en 1.06 puntos por posesión, el mínimo de la liga, en transición, según Second Spectrum. — Vincent Johnson

Torneo play-in Oeste

7. Los Angeles Lakers

Marca: 42-30

Probabilidades de BPI vs. GS: 59%

Probabilidades de título según Las Vegas: +450

Los Lakers tenían solo una temporada baja de 71 días para disfrutar de su campeonato de la NBA 2020 antes de que la liga se embarcara en su temporada acortada de 72 juegos. A pesar del breve respiro, LeBron James recibió un disparo de un cañón para comenzar su temporada 18, ya que L.A. se mantuvo cerca de la cima de la clasificación de la Conferencia Oeste durante la primera mitad del calendario y James ganó el premio al Jugador Más Valioso. Luego, la temporada se descarriló. Anthony Davis sufrió una distensión en la pantorrilla y tendinosis de Aquiles en la pierna derecha que lo dejó fuera durante nueve semanas. James hizo que Solomon Hill se lanzara sobre su pierna derecha, lo que le provocó un esguince de tobillo que lo mantuvo fuera durante seis semanas. Las conversaciones de extensión de contrato se rompieron entre el equipo y Dennis Schroder, y L.A.trató de cambiarlo por Kyle Lowry. Después de que el intercambio fracasara, Schroder ingresó a los protocolos de salud y seguridad de la liga en el momento menos oportuno con los Lakers luchando por los playoffs en la recta final.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Además del obvio peligro potencial de que James o Anthony agraven sus lesiones, los tiros de tres puntos de los Lakers no han sido confiables esta temporada. En el puesto 25 en triples por juego y 21 en porcentaje de triples del equipo, L.A. ha sido francamente peatonal cuando sus tiros no caen, con un récord de 12-11 cuando el equipo hace menos de 10 triples. Cuando el equipo tiene un ritmo desde el exterior, se desempeña mucho mejor: 30-19 cuando conecta 10 triples o más. En otras palabras, tipos como Kentavious Caldwell-Pope, Wesley Matthews y Ben McLemore podrían marcar la diferencia para los campeones defensores vulnerables.

Duelo para ver en la Ronda 1: LeBron James vs. Stephen Curry

Este enfrentamiento presenta a los dos jugadores más impactantes que han pasado por la liga en los últimos 15 años. La última vez que James y Curry se enfrentaron en un escenario en el que el ganador se lo lleva todo, el Juego 7 de las Finales de la NBA de 2016, se sintonizaron la friolera de 30,8 millones de espectadores. Curry viene de una temporada estelar en la que ganó el título anotador de la NBA (31,8 puntos por partido) mientras que James se perdió 22 de los últimos 26 juegos de los Lakers debido a un esguince de tobillo. ¿L.A. está listo para una sorpresa?

Su techo de playoffs es …

Campeón de la NBA, pero esta designación viene con una gran advertencia. Nunca se puede descartar a un equipo de LeBron James: las últimas nueve veces que estuvo en la postemporada, su equipo llegó a las Finales de la NBA. Por otro lado, nunca se ha perdido tantos partidos en una temporada como esta campaña, y a los 36 años, no podrá poner a su equipo en la espalda para siempre.

Asistencia de fans

A los Lakers se les permite permitir un 11% de capacidad en el Staples Center.

— Dave McMenamin

Una estadística a seguir

Los Lakers podrían ser los cabezas de serie 7 más peligrosos desde que comenzó la siembra en 1984. Históricamente, las cabezas de serie 7 y 8 no les ha ido bien en los playoffs. Desde 1984, solo los Knicks de 1998-99 y los SuperSonics de 1986-87 han llegado a las finales de conferencia, y solo Nueva York ha llegado a la final en una temporada acortada por bloqueo. Si James y Davis están sanos, los Lakers podrían hacer una carrera similar; están 19-8 cuando ambas estrellas están en la alineación. — Matt Williams

8. Golden State Warriors

Marca: 39-33

Probabilidades de BPI vs. LAL: 41%

Probabilidades de título según Las Vegas: +10000

La única constante para los siempre inconsistentes Warriors ha sido la brillantez de Stephen Curry. El dos veces Jugador Más Valioso llevó a los Warriors a través de numerosos tramos ofensivos mientras le recordaba al resto de la liga que podría decirse que sigue siendo el jugador ofensivo más peligroso del baloncesto. Draymond Green demostró que todavía puede jugar a un alto nivel y Andrew Wiggins jugó una de las defensas más consistentes de su carrera durante su primera temporada completa en la Bahía. La principal desventaja de la temporada de los Warriors fue la falta de desarrollo del No. 2 de la selección general James Wiseman, quien mostró destellos de promesa, pero luchó con la consistencia antes de que una lesión en la rodilla terminara su temporada a principios de abril.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Los cinco titulares de los Warriors de Kevon Looney, Kent Bazemore, Wiggins, Green y Curry han encontrado un ritmo durante el último mes. El problema es la falta de profundidad detrás de ellos. Con las lesiones de Kelly Oubre Jr. (muñeca), Eric Paschall (flexor de cadera) Damion Lee (protocolos COVID-19) y Wiseman, los Warriors no pueden confiar en el tipo de profundidad que todo equipo fuerte de playoffs necesita.

Duelo para ver en el play-in: Wiggins vs. LeBron

Desde el momento en que Wiggins fue adquirido la temporada pasada procedente de Minnesota, los Warriors confiaban en que podrían ayudar al joven swingman a cambiar la narrativa de su carrera. Un año después, Wiggins ha recompensado la fe de la organización en él jugando una de las temporadas más consistentes de su carrera. Wiggins siempre ha sido capaz de anotar, pero la diferencia en su juego es su confiabilidad en el lado defensivo. Llega al partido del miércoles contra LeBron y los Lakers habiendo anotado 73 puntos en sus últimos tres partidos y se contará con él para mantener la intensidad defensiva durante uno de sus mejores tramos de la temporada.

Su techo de playoffs es …

Un desafío temprano para un contendiente. Si Curry calienta su mano, todo es posible para los guerreros incluso en su estado agotado, pero con las incertidumbres que rodean a la parte trasera de la lista, será difícil encadenar cuatro victorias contra uno de los mejores equipos del Oeste. Por muy bueno que sea Curry, no puede sacar a un equipo de la primera ronda sin un poco más de ayuda.

Asistencia de fans

Los Warriors pueden permitir un 35% de capacidad en Chase Center.

— Nick Friedell

Una estadística a seguir

Curry ha acaparado los titulares, pero Green ha jugado un papel vital para los Warriors. Según Second Spectrum, Green lidera la NBA en porcentaje de tiros de campo permitidos en el aro de esta temporada (mínimo 200 tiros de campo defendidos). Además, ha asistido a Curry 194 veces, incluidos 110 triples, la mayor cantidad de cualquier combinación de pasador y anotador. — Matt Williams

9. Memphis Grizzlies

Marca: 38-34

Probabilidades de BPI vs. SA: 59%

Probabilidades de título según Las Vegas: +30000

Los Grizzlies mejoraron respecto a la temporada pasada a pesar de que el pilar de la franquicia, Jaren Jackson Jr., estuvo fuera hasta finales de abril mientras se recuperaba de una cirugía de menisco. El centro de atención en Memphis siempre brilla en el base armador de segundo año Ja Morant, una estrella en ascenso con un don para lo espectacular. Sin embargo, se puede argumentar que el centro Jonas Valanciunas fue el MVP de los Grizzlies durante la temporada regular. Promedió 17,1 puntos por partido mientras ocupaba el tercer lugar en la liga en rebotes (12,5) y dobles dobles (49).

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

Memphis, una franquicia que muchos esperaban estaría en las primeras etapas de un largo proceso de reconstrucción en este momento, simplemente no está lista para competir contra la élite de la liga. Los Grizzlies tenían foja de 15-23 contra equipos de .500 y superiores. Se fueron 2-10 contra los cuatro mejores cabezas de serie del Oeste.

Duelo para ver en el play-in: : Ja Morant vs. Dejounte Murray



Murray está en la lista corta de bases armadores que poseen las habilidades físicas y las credenciales defensivas para frenar potencialmente al Novato del Año 2019-20. Pero esa no fue la forma en que se desarrolló durante la temporada regular, cuando Morant promedió 25.3 puntos y 9.3 asistencias en tres encuentros con los Spurs, todos en las primeras seis semanas de la temporada. Desde entonces, los Spurs cambiaron a Jakob Poeltl, poniendo un protector de aro de élite detrás de Murray.

Su techo de playoffs es …

Una salida en primera ronda. Si bien cualquier cosa puede suceder en el formato de entrada truncado, la temporada de los Grizzlies probablemente termine allí por segundo año consecutivo.

Asistencia de fans

Los Grizzlies pueden permitir un 20% de capacidad en FedExForum.

— Tim MacMahon

Una estadística a seguir

Los Grizzlies han dominado cerca de la canasta esta temporada, liderando a la NBA en puntos de pintura por juego y puntos de segunda oportunidad por juego. Es el cuarto equipo en las últimas 25 temporadas en liderar la liga en ambos durante la misma temporada. El último equipo en hacerlo fueron los Nuggets de 2012-13, que ingresaron a los playoffs como el tercer sembrado esa temporada. — Matt Williams

10. San Antonio Spurs

Marca: 33-39

Probabilidades de BPI vs. MEM: 41%

Probabilidades de título según Las Vegas: +30000

La temporada de los Spurs presentó obstáculos en todos los sentidos. Tuvieron una batalla con COVID-19 que acabó con una semana y cargó su programa de la segunda mitad. LaMarcus Aldridge finalmente fue liberado. Han comenzado a 13 jugadores y han utilizado 14 alineaciones iniciales en la temporada corta. Perdieron 10 de 12 desde que Derrick White cayó con una lesión en el tobillo, pero aun así lograron entrar en el juego, ya que buscan comenzar una nueva racha de apariciones en los playoffs.

Mayor preocupación en su camino a los playoffs

El calendario compacto pasó factura a los Spurs en la última parte de la temporada. Tampoco ayudó que White no haya estado en la alineación desde el 26 de abril y esté fuera por la temporada. Pero su mayor preocupación en los playoffs serán sus tiros de tres puntos. San Antonio ocupa el puesto 29 en triples anotados por juego y el 23 en porcentaje de triples. Pueden tener buenos juegos de tiros, alcanzaron 17 triples el 10 de mayo contra Milwaukee, pero la mayoría de las veces, los tiros no han caído.

Duelo para ver en el play-in: Batalla de las bancas

Será un enfrentamiento entre dos de las mejores unidades de banca de la liga cuando Memphis y San Antonio se enfrenten. La banca de Memphis promedia 39.5 puntos por partido esta temporada, la cuarta mejor en la liga, mientras que la segunda unidad de los Spurs promedia 38.7 puntos, que está empatado en el sexto mejor lugar. Y mientras que los titulares de los Spurs promediaron 4.7 triples por partido, el peor de la liga, el banco promedia 5.4 triples por noche, que es el cuarto mejor de la liga.

Su techo de playoffs es …

First-round fodder. If the Spurs can get out of the play-in tournament, they’ll run into the West’s top seed. It’s been a rough go for San Antonio this season, and it’s hard to see a scenario where the Spurs make it out of the first round.

Asistencia de fans

A los Spurs se les permite permitir un 17% de capacidad en el AT&T Center.

— Andrew Lopez

Una estadística a seguir

Después de perderse la postemporada por primera vez desde 1996-97, los Spurs necesitarán ganar dos veces en el torneo de play-in para regresar. Están dirigidos por Gregg Popovich, quien ha llegado a los playoffs 22 veces, empatado con George Karl por un entrenador en jefe en la historia de la NBA. Además, los Spurs nunca se han perdido los playoffs en temporadas consecutivas. En cuanto al equipo de esta temporada, es uno de los mejores para aferrarse al baloncesto. Los Spurs ocupan el segundo lugar tanto en pérdidas de balón por juego como en proporción de asistencia a pérdidas de balón. — Matt Williams