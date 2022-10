todo lo que necesitas saber de las ofertas del Día del Soltero

Lejos del componente tecnológico que acompaña el Cyber Monday (¡o incluso el Black Friday!), en el Singles Day la variedad de productos está servida . Eso sí, todo dependerá de la oferta particular de cada una de las marcas que participen en el evento. Por el momento, esa información aún no está disponible, por lo que tendremos que esperar a que las primeras firmas nos anuncien cuál es su propuesta para esta fecha comercial que cada vez cuenta con más seguidores

Entre las tiendas que se suman a esta campaña encontramos, por supuesto, Aliexpress, el buque insignia del gigante Alibaba, quien potenció la creación de esta jornada de descuentos del 11.11. Por ello, será uno de las tiendas que celebrarán por todo lo alto esta fiesta de ofertas. Pero no será el único. Aunque en España el Día del Soltero en lo que a consumo se refiere no está tan asentado como el Black Friday, cada vez son más los usuarios que adelantan sus compras y que aprovechan los descuentos. En anteriores ediciones, firmas como PcComponentes, El Corte Inglés, Cecotec o Huawei rebajaron sus catálogos por esta campaña .

A diferencia del Black Friday, que a pesar de coincidir su efeméride este año con el 25 de noviembre se celebra a lo largo del mes, el Día del Soltero restringe sus ofertas a las 24 horas del 11 de noviembre . Una oportunidad exprés para comprar a mejor precio que, aunque puede que a alguno se le quede corta, es perfecta para dividir las necesidades de nuestra wish list, ya que no todos los ecommerce celebran el Singles Day.

