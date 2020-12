Todo lo que necesitas para empezar el año cumpliendo tus objetivos ‘fitness’ lo tiene este set de entrenamiento 5 en 1

El 2021 ya está aquí y entre los objetivos más repetidos (y luego abandonados) está el de tener una rutina de deporte activa y, también, el de mantenerla. Aunque todos los años te planteas los mismos propósitos e intentas cumplirlos, siempre acabas dejándolos de lado, pero este va a ser diferente. Además de que en Navidad te han regalado un smartwatch con el que puedes controlar todos los datos de tus entrenamientos, durante el año 2020 has ido montando tu propio gimnasio casero y has añadido algunas herramientas que te ayudan en tus sesiones deportivas.

