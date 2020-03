Todo lo que los animales de compañía pueden hacer para mejorar la vida de las personas mayores

La Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía hace un llamamiento a la responsabilidad de los dueños: no acudir a consulta si no es urgente y que las mascotas se junten lo menos posible con otros animales o personas.

Los gatos son ideales para las personas mayores con movilidad reducida ya que no necesitan salir a la calle a pasear. Además son animales tranquilos que necesitan poco tiempo de juego al día y no requiere que su cuidador sea muy activo. Les encantan los mimos y dormir en el regazo de su propietario. Se recomienda optar por un gato adulto, que suelen ser más cariñosos y tranquilos y no tienen tantas ganas de jugar como los jóvenes.

You May Also Like