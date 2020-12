Todo lo que hay que saber sobre el secuestro de Boko Haram a más de 300 niños en Nigeria

“Hay un abandono histórico del Estado con respecto al norte del país. El ejército de Nigeria ha mejorado mucho en estos últimos 7 años, pero esto no evita que estas cosas puedan seguir ocurriendo ni garantiza la liberación inmediata de los secuestrado ” añaden desde Save The Children.

“Lo que sucedió en Katsina se hizo para promover el islam y desalentar las prácticas no islámicas, ya que la educación occidental no es el tipo de educación permitido por Alá y su Santo Profeta “, dijo el líder de Boko Haram como justificación de los secuestros.

