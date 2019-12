Todo lo que está perdiendo tu cerebro por no escribir a mano

El papel y el boli nos acompañaban a cualquier lado hasta hace no tantos años, pero la llegada de ordenadores, móviles inteligentes y tabletas a nuestras vidas ha ido marginando a ambos hasta el punto de que ya no se escriben apenas cartas a mano , el Whatsapp ha apartado a las tarjetas navideñas o las listas de tareas se guardan ya en el móvil dejando en blanco cada vez más a agendas, etc.

