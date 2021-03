todo lo que debe saber antes de tomarla

Los problemas de fertilidad relacionados con la píldora también causan dudas en algunas pacientes que acuden a las consultas de ginecología. Sin embargo, los anticonceptivos no afectan a la fertilidad de las mujeres, ya que el ovario se forma con millones de ovogonias en la vida fetal. Dichas ovogonias (células germinales), se van consumiendo por un proceso llamado atresia, que no se detiene en ningún momento de la vida reproductiva de la mujer. Ni en el embarazo, ni tomando anticonceptivos.

Cefalea . Algunas mujeres que ya suelen tener cefalea en la fase premenstrual pueden presentar cefalea más severa tomando un anticonceptivo hormonal combinado (ACH). Otras mujeres, que no tenían migraña, pueden experimentarla. Por último, hay quienes sienten una disminución de estos dolores. Se aconsejan los anticonceptivos con solo gestágenos en las mujeres que, aun con la dosis baja de estrógenos, no mejoran.

Disminución del deseo sexual . Algunas mujeres piensan que la píldora disminuye el deseo sexual, algunas no notan diferencia y otras mejoran su deseo, ya que no existe el riesgo de embarazo. Si realmente la disminución de la libido es un problema, podrían considerar tomar un combinado con gestágeno tipo levonorgestrel o norgestrel, cuyo perfil androgénico es mayor que el de otros gestágenos.

Por último, la píldora también suele recomendarse para tratar el síndrome de ovario poliquístico o SOP (anovulación crónica), el cual se asocia al ciclo menstrual irregular. No obstante, es un tratamiento sintomático (no trata la causa del problema, puesto que esta es todavía desconocida y en cualquier caso es multifactorial), por lo que, al dejar de tomarla, los síntomas reaparecen.

Con la combinación de estrógeno y gestágeno se obtienen otros resultados beneficiosos (no contraceptivos) que no aumentan los efectos adversos. Entre ellos, se incluyen la disminución del sangrado menstrual, disminución de la dismenorrea y síndrome premenstrual, disminución del acné y del hirsutismo.

Existen varias razones para combinar el gestágeno y el estrógeno en un anticonceptivo, si bien la principal es el control del ciclo menstrual. Este es un punto importante para las mujeres que quieren asegurarse de que el método no ha fallado y no se han quedado embarazadas. Además, esta composición evita los sangrados imprevistos que pueden afectar negativamente la calidad de vida.

Si bien el abanico de posibilidades es amplio, no todos reúnen las mismas características. Desafortunadamente, no existe un anticonceptivo perfecto . Todos pueden tener efectos secundarios o consecuencias negativas para la salud, con excepción del preservativo .

You May Also Like