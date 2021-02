‘Todo lo meten debajo de la alfombra’: Felipe Argote

Eso no le conviene a nadie, pero si no se corrige el rumbo va a ocurrir.

Las listas negras son una canallada que no tiene que ver con corrupción, sino con que le recogemos los impuestos a los ciudadanos de los grandes países. Aunque metan a todos presos, vamos a estar en la lista, porque no se trata de corruptos.

Que solo pedir sentarse en mesas no va a cambiar nada. Y que no deben actuar como brazo político del gobierno.

No. Panamá cuadruplicó su economía entre 2000 y 2017. Crecimos más que China. Y aunque fuera cierto, eso no te da derecho a empeorarlo.

Porque no hay plan. Ya más del 50% de las empresas quebraron. En países desarrollados eso no llega al 30%.

Él no cree en planes económicos ni en planificar. No hay plan de recuperación económica, porque ellos creen que la mano invisible del mercado resuelve todo. Cuando termine la crisis y venga el rebote de la economía no lo vamos a aprovechar, como sí lo harán los países vecinos.

Podemos seguir. El problema es para qué se usa. Si es para influencers y planillas, o si es para inversión. Los países desarrollados intentan mantener el tejido social y económico. Aquí destruyen las empresas y la vida de la gente, porque no hay un plan. Y nunca redujeron los gastos ni se bajaron los salarios. Eso hubiera enviado el mensaje de que también iban a sacrificarse, no solo pedir sacrificios.

No. Yo no quiero ser funcionario.

No. Con tantos errores en la data, ¿cómo la junta actuarial puede proponer algo? Si ellos mismos dicen que la data no sirve. Hay que pensar en eso antes que en medidas paramétricas que son meterle la mano al bolsillo de los panameños.

Registros financieros mal hechos y manuales –al punto que la Contraloría no los firma–, que no haya medicinas, dividir los sistemas sin definir qué pasará con la generación que quedó en el aire, la mala atención y las citas que te dan cuando ya te moriste. ¿Cómo puede haber cotizantes de más de 120 años, de menos de 15, con 23 años de cuotas pagadas de un sistema que se creó hace 15 años? O, ¿116 mil asegurados que ni saben cuándo se inscribieron? Y es solo la punta del iceberg.

El concepto administrativo de hace 50 años; la directiva, que solo se representa a ella misma, y el modelo de jubilación, que hace que unos no se retiren porque no les alcanza la plata, mientras otros se jubilan muy pronto con cantidades absurdas.

You May Also Like