Todo listo para la Expo Inmobiliaria Acobir 2020

Se contará con la participación de 12 de las entidades bancarias más importantes del país, que ofrecerán las mejores tasas del mercado: Banco Nacional, Banco General, Multibank, Bac International Bank, Inc., La Hipotecaria, The Bank of Nova Scotia, Banco Davivienda, Credicorp Bank, Banistmo, Banco Mercantil, Banesco y Caja de Ahorros.

You May Also Like