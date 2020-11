Todo empezó ese domingo | La Prensa Panamá

Gentilicio. Se insiste en llamar villanos a los nacidos en esta comunidad, apelativo que se confunde con ruines, truhanes. (En la nación no faltan villanos y los hay no venezolanos y no colombianos). En la tradición del español, una opción de gentilicio es villasanteña/o. Ejemplos: villaclareño, villamonteño, villafranqués, villarriqueño, villavicense.

