La ala-pívot de la selección española Laura Gil expresó a través de una carta publicada en sus perfiles en redes sociales su disgusto tras la eliminación de los Juegos Olímpicos de Tokio ante Francia (64-67), reconociendo que no estuvo acertada y falló “tiros muy fáciles”.





“Ayer no estuve acertada, fallé tiros que a ojos de cualquiera eran tiros muy fáciles. Os puedo asegurar que ahora mismo estoy muy dolida. No voy a excusarme pero no todos los días se está bien, o al 100% en todas las facetas del juego. Intenté ayudar al equipo sumando en otros aspectos pero no fue suficiente”, señaló.

La interior del conjunto español dijo que hay que “saber ganar y saber perder”, agradeció el apoyo recibido y también tuvo palabras para quienes criticaron su actuación en el duelo de cuartos de final.

“Un mensaje a aquellas personas que piensan que por tener una opinión pueden faltar al respeto a una o doce jugadoras que llevan todo el verano dándolo todo: Todo el mundo tiene derecho a opinar pero no todas las opiniones son respetables“, añadió Laura Gil.

La interior del Valencia Basket ha sido uno de los puntales defensivos de la selección, con 16 puntos y 12 rebotes a Corea del Sur, 2 puntos y 7 rebotes ante Serbia, 8 y 7 ante Canadá y 4 puntos y 9 capturas en el partido de cuartos contra Francia, en el que falló una canasta bajo el aro con 62-63 en el marcador y a falta de 50 segundos para el final.