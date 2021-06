“Los organismos quieren mantener sus privilegios y los aficionados del mundo no quieren que los mantengan. Nosotros perdemos 8.000 millones y Ceferin se sube el sueldo , hay algo que no funciona. ¿Por qué no decimos que hay gente que tiene privilegios y quiere seguir manteniéndolos mientras el fútbol se muere?”, completó.

Por otro lado detalló la salida de los equipos ingleses del proyecto: “Se vieron coaccionados por la FIFA y firmaron una cosa que no podían haber firmado porque tenían un compromiso con la Superliga. Si les ponen entre la espada y la pared y les dicen que no pueden jugar la Champions, hay gente que es más débil”.

“Los jóvenes ya no ven la televisión convencional, tienen otras plataformas y otras maneras de entretenerse. Si no nos damos cuenta, pasaremos una situación muy mala “, subrayó en este sentido el dirigente madridista.

“Todo el mundo sabe lo que yo puedo hacer, confían en mí. He traído a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham a Cristiano… Vendrán los que yo y ellos creen que son los mejores, siempre que se pueda . Mbappé es un gran jugador. Pero es una falta de respeto hablar de jugadores que no están en el Real Madrid”, declaró, en el programa de José Ramón de la Morena.

