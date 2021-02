“Todo bajo el sol”, una crónica ilustrada sobre la especulación urbanística

“Con Estamos todas bien estaba empezando y esto ha sido una evolución en directo, estoy aprendiendo y eso se refleja en los dibujos que hago. Este libro está más cerca de otros proyectos en el campo de la ilustración. Este cómic mezcla lo elaborado y lo naif , y esto tiene que ver con los tiempos porque el nivel de ejecución lo marca el tiempo y con ese libro no podía recrearme más. Pero en el libro he aprendido otra estética, ha sido divertido salirme de lo que sé hacer y disfrutarlo”, concluye.

“Ha sido complicado porque quería muy mucho evitar nombres propios, porque ni es Valencia, ni es Cullera, yo ni siquiera he veraneado en Cullera -exclama- y no quería centrarme en un caso concreto aunque está inspirado ahí. Esta historia me parecía interesante por el tema del pueblo costero convertido en lugar de vacaciones, el tema de un centro histórico gentrificado, esto se puede ver a nivel global”.

“Empecé a hacerlo en 2018, estuve un año haciendo el guion, que fue lo que más me costó, otro año dibujando y medio año más retocando. Más rápido, con mi técnica, no se puede ir”, ha explicado la autora valenciana durante una rueda de prensa virtual desde Madrid, ciudad en la que vive ahora.

