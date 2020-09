Todo apunta a que Amazon Prime Day se celebrará el próximo 13 de octubre

Desde Amazon, sin embargo, no han querido mojarse y han dicho que “la compañía no ha anunciado ninguna fecha” para la cita, una de las más importantes del sector del comercio electrónico , y que estemos “atentos para obtener más detalles sobre Prime Day”.

Sin embargo, las semanas pasaba y no había novedades. Todo apunta, por fin, a que en octubre la compañía de Jeff Bezos celebrará la cita, según un correo electrónico interno de Amazon visto por el medio internacional The Verge. Según el mismo, Prime Day se llevará a cabo los días 13 y 14 de octubre, su anuncio oficial será el 27 de septiembre.

