‘Todavía tengo mis objetivos intactos’: Ismael Díaz

TAURO F.C.

No todo está perdido, y menos para Ismael Díaz.

El delantero de Tauro F.C. y varias veces integrante de la selección panameña sostuvo ayer que sus “objetivos” futbolísticos “todavía estaban intactos”, pese a la lesión que sufrió en su rodilla izquierda el pasado sábado en el partido frente al Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera.

Mundialista en la Copa de Rusia 2018, Díaz había vuelto a sonreír como futbolista en este 2020 al jugar sus primeros minutos en un partido oficial después de casi dos años sin jugar por múltiples y sucesivas lesiones en las rodillas.

El mundialista había anotado su primer gol en su retorno a la Liga Panameña de Fútbol (LPF) el pasado sábado en la victoria del Tauro FC por 3 a 1 sobre el Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera.

Pero su felicidad fue de instantes. Inmediatamente después de anotar en el estadio Agustín Muquita Sánchez de La Chorrera, el delantero cayó al suelo dando grandes muestras de dolor, aunque pudo terminar el partido.

El desenlace de ese susto derivó en la confirmación del elenco taurino al detallar la lesión de Díaz en un boletín difundido en las redes. “Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda”, anunció el club el martes. Es la primera lesión de ese tipo sufrida por el delantero.

La cuenta oficial de Twitter del club destacó en un tuit encabezado con el título “Diagnóstico Médico”, lo siguiente: Luego de evaluación medica especializada y resonancia magnetica, se confirma el diagnóstico de Rotura del Ligamento Cruzado Anterior de rodilla izquierda de Ismael Díaz. El manejo recomendado será de cirugía y estará de baja por un período de 9 meses.

La voz de Díaz

El tuit de Tauro F.C. despertó rápidamente la solidaridad de varias figuras del fútbol panameño. “Dios tome control y mucha fuerza @ismaelldiiaz pronta recuperación calidoso. Tienes nuestro apoyo y nuestras oraciones”, posteó Gabriel Gavilán Gómez en su cuenta @gavilangomz0628.

Valentín Pimentel hizo lo propio en su cuenta: “Animooooo @ismaelldiiaz Fuerza Espiritual, Fuerza mental y fuerza Familiar que al final las ganas y la ilusion de triunfar te llevarán a lo que quieres”.

Estas expresiones de entusiasmo generaron especulaciones en la fanaticada y el periodismo deportivo local, para saber de manera directa cuáles son las valoraciones del protagonista de esta noticia.

Así que Díaz convocó a los medios de comunicación ayer en la tarde a una rueda de prensa para despejar dudas y que sirivó para demostrar el talante emocional del jugador. Sobre las redes sociales, los mensajes en curso, se excusó de no contestar a los remitentes. “Disculpenme, prefiero no responder a nadie en Instagram. Veo mensajes que realmente me han ayudado a trabajar, a recuperarme” y que le dicen: “que siga adelante”.

Pero también se refirió a los incrédulos: “A las personas que de repente no tengan tanta fe en mí, que me dicen que me retire, también les doy las gracias”. Y lo hace porque según él, “eso también es motivación para demostrar que sí se puede”.

Una periodista de RPC lo inquirió sobre el tipo de lesión padecida el sábado. Contestó que para empezar, “desde el primer momento”, ha hecho lo necesario para superar las afecciones corporales.

Y recopiló su historial médico: “Mi primera lesión fue a los 15 años en Tauro y tuve que operarme de los meniscos. Y después vino la lesión del Mundial de Rusia. En total me he operado 5 veces”.

“Me arrepiento y no me arrepiento de haber ido al Mundial, pero el Mundial es único. Pude enfrentar los mejores jugadores, representé a 4 millones de panameños y compartí con los mejores”.

Díaz comentó que en ocasiones reflexiona acerca de qué tan apropiado fue ir a Rusia. “De repente al no haber ido, estuviera jugando tranquilo. Pero en ese momento me hice la operación indicada y no olvidemos que fue un golpe lo que me dejó afuera”.

Pasado el Mundial, se operó de la rodilla derecha en Colombia donde los médicos especialistas descubrieron que la molestia en la rodilla izquierda ameritaba otra intervención quirúrjica.

“Me operé la rodilla izquierda en noviembre de 2018 y la derecha en enero de 2019”. Pero fue esta última la que “más batalla me dio” tras un golpe recibido en el Mundial.

“Hubo un momento, y esto se lo he dicho a muy pocas personas, que debía hacerme quimeoterapia. Quiero decirles a las personas que cumplen este tratamiento que son muy fuertes”.

Cuando llegó a Panamá tras la quimeoterapia, reveló ayer, no podía ni moverse del dolor. “Siempre digo que estas cosas pasan por algo y que te pueden hacer más fuerte para afrontar cosas que vienen más adelante. Todavía tengo mis objetivos intactos”, añadió.

Sobre la última lesión, que lo excluye de las canchas durante nueve meses, esclareció su motivo. “Las canchas sintéticas no tuvieron nada que ver. En el momento [en] que hago el disparo, quise celebrar y no debía hacerlo”.

Reconoció que cuando se inició la temporada actual y debutó con el Tauro el pasado 25 de enero, no estaba al ciento por ciento de sus condiciones debido en gran parte a su inactividad.

Antes del inicio de este torneo, en diciembre, su mamá le dijo: “Ismael, si después de esto te vuelves a lesionar, mejor busca otra cosa”. Esta frase lo hizo reflexionar en ese momento.

Después del último diagnóstico no volvió a pensar en la palabra retiro. “Pero ayer me dije no, tengo mis metas claras y quiero lograrlas”.