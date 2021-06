“Pude jugar 10 minutos contra Croacia (en el amistoso del pasado domingo). Sólo he hecho una semana completa de entrenamiento. Veremos con el equipo médico lo que haré para el primer partido. Para empezar, será la elección del entrenador pero todavía no estoy al 100 %, así que veremos qué haremos “, declaró en una entrevista con la radiotelevisión pública RTBF.

You May Also Like